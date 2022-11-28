【理財大法】物業愈多愈好？以為退休好遙遠？ 30歲必睇6大理財謬誤

每個人都有不同的理財方式，年紀愈大愈會為將來甚至是退休的道路作準備。不過大家曾否考慮過自己的理財方法，是否真正可以帶來有效的財富增值或是對日後退休生活有更好規劃？有外國學者近日指出大部分30歲人士在理財規劃上出現了常見的6大謬誤，馬上睇自己是否誤中地雷啦！

摩根大通資產管理公司的前退休主管Anne Laster，她在任職期間推進了公司市場領先的退休投資產品供應和思想領導議程，她在外國媒體CNBC文章中，歸納了30歲的年輕人在理財上所犯的6個謬誤。

一、缺乏緊急錢

Anne Laster提到，大部分30歲人士都欠缺應急錢，她指應急錢的作用是可以避免晚年出現負債的關鍵，而理想的情況下，應該在應急錢戶口中準備可以涵蓋3至6個月的生活費，而這一筆資金則可以助你面對任何突發的事情，例如是失業或昂貴的醫療問題等。

二、保險不足

其次是保險不足的情況，Anne指現時大部分的年輕人都不太喜歡購買保險，原因是大多會認為他們正在購買一些他們不會希望用得到的東西。不過，缺乏購買保險的後果是非常大，只要是一次的緊急事情便可以令你陷入經濟困難。她建議30歲的年人購買以下4種的保險：

定期人壽保險：在死亡的情況下代替自己的配偶或孩子的收入。

健康保險：以確保巨額醫療費用不會造成破產的現象。

殘疾保險：確保自己及家人即使在受傷或無法工作時都能夠維持生活水平。

產險：即使沒有物業的情況下，都可以在發生盜竊或火災、洪水或其他災難造成的損壞時更換自己的物品財產。

三、為高息債務支付最低還款額

另外，Anne提到，不少人都有不灸的債務，若果是面對着高息的學生貸款，即利率高於5.8%的債務、個人貸款、信用卡債務等，她在成功擺脫高成本的貸款之前，可以只支付最低還款額，你愈快還清這些錢，你就愈需要投入更多的錢來實現其他財務目標，這些目標隨著你30多歲的進步而變得愈來愈重要。

四、買入太多房地產

報道提到，現時的樓價愈來愈高，雖然有能力買樓是一件開心事，不過作為業主都應該要預算物業的額外開支，例如意外維修、房貸，以及未來收入的潛在變化等，有機會物業的開支比房貸還要高。

五、為退休儲蓄缺乏積極心

Anne提到，有不少已踏入30歲的年輕人以為退休是一件遙不可及的事情，不過若在30歲時開始儲蓄，相比起由40歲至50歲時才開始的，你的儲蓄金額一定會相對可觀，因為每1元都是會有10年至20年的時間來累積複利。

六、先為孩子儲蓄，欠缺為自己退休作打算

Anne提到，有不少30歲的年輕人已成為父母，自然在日常生活的需求上都以小孩為先，不過她指出，先為孩子的大學教育儲蓄，其後才為自己的退休作打算是一件是嚴重錯誤的事情。

她解釋，現時有不同方法可以繳交大學學費，例如用獎學金和選擇費用較低的學校或貸款，作為家長的你是不需要以自己儲蓄的金錢為子女交學費。相反，她提醒在30歲時已成為家長的年輕人，退休金除了靠年輕時儲蓄外，已無其他方法可以增加自己的退休資金。

責任編輯：區祖飛

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