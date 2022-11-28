  • 28°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】劉鑾雄兩場名酒拍賣　成交總額逾1.25億　Petrus酒莊最受追捧

個人增值 14:16 2022/11/28

分享：

分享：

佳士得在11月25日舉行的「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第二部份」和「珍罕名釀及烈酒」拍賣完滿結束，共錄得超過8,909萬港元港元成交額。佳士得指，兩場拍賣吸引了來自14個國家的買家參與競投，而「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第二部份」則將珍藏成交總額推升至1.25億港元。
  
【劉鑾雄再拍賣名酒　106件拍品最低總估價2,500萬元：按此

Petrus酒莊受藏家追捧

佳士得指，劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第一部份及第二部份成交總額逾1.25億港元，其中，第二部分的拍賣成交總額為逾6,181萬港元，而第二部分拍賣中，有逾22%拍品成交價超逾100萬港元，多件拍品成交價超逾拍前最低估價，當中Henri Jayer釀酒師的拍品中有36件的成交價為拍前最低估價2倍多；14件拍品成交價為拍前最低估價4倍多；6件拍品成交價則為拍前最低估價5倍多。另外，佳士得亦指當天現場拍賣中，最高成交拍品為「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第二部份」中的5080號拍品，HenriJayer,Vosne-RomanéeCrosParantoux1993年，1組9瓶，成交價高達325萬港元，遠超拍前最低估價的80萬港元。

除此之外，在「珍罕名釀及烈酒」拍賣，精選波爾多紅酒中， Petrus酒莊吸引了不少藏家追捧，其中5039號拍品，Petrus 1990 1組6瓶1.5公升裝的成交價高達43.75萬港元。而焦點拍品亦有6385至6387拍品，Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti 1990，1組6瓶，每組成交價為150萬港元，此為拍賣最高成交價的3大拍品之一。

  •  

想知道更多品味投資最新形勢，即睇品味投資懶人包

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 澳門賭牌揭盅賭股前景點睇？

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【世界盃2022】FIFA指定腕錶品牌HUBLOT　最新智能腕錶　即時緊貼賽果
2022/11/27
【世界盃2022】FIFA指定腕錶品牌HUBLOT　最新智能腕錶　即時緊貼賽果
2022錶界奧斯卡出爐　冠軍錶牌花落誰家？
2022/11/26
2022錶界奧斯卡出爐　冠軍錶牌花落誰家？
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新11月24日）
2022/11/24
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新11月24日）
【世界盃2022】C朗和曼聯解約　同日宣布推「特別版C朗腕錶」　最貴115萬元一隻
2022/11/24
【世界盃2022】C朗和曼聯解約　同日宣布推「特別版C朗腕錶」　最貴115萬元一隻
【名品攻略】Hermès預告2023年加價　即睇8大保值款式過去1年價格升幅　Picotin 22加幅達5%
2022/11/22
【名品攻略】Hermès預告2023年加價　即睇8大保值款式過去1年價格升幅　Picotin 22加幅達5%
另類投資 財務自由 劉鑾雄 成交 港元 大本型 Domain 波爾多 香港經濟日報 拍賣

下一篇文章

【ET財智Talk】「股債雙殺」投資新思維 鴻鵠陸庭龍分析波動市之中短期操作策略 今晚8點見！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財智Talk】「股債雙殺」投資新思維 鴻鵠陸庭龍分析波動市之中短期操作策略 今晚8點見！
【ET財智Talk】「股債雙殺」投資新思維 鴻鵠陸庭龍分析波動市之中短期操作策略 今晚8點見！
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？
【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？
【儲蓄大法】5年儲30萬不是夢？50/30/20法則你要知（附3大步驟）
【儲蓄大法】5年儲30萬不是夢？50/30/20法則你要知（附3大步驟）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款