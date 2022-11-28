【品味投資】劉鑾雄兩場名酒拍賣　成交總額逾1.25億　Petrus酒莊最受追捧

佳士得在11月25日舉行的「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第二部份」和「珍罕名釀及烈酒」拍賣完滿結束，共錄得超過8,909萬港元港元成交額。佳士得指，兩場拍賣吸引了來自14個國家的買家參與競投，而「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第二部份」則將珍藏成交總額推升至1.25億港元。



【劉鑾雄再拍賣名酒 106件拍品最低總估價2,500萬元：按此】

Petrus酒莊受藏家追捧

佳士得指，劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第一部份及第二部份成交總額逾1.25億港元，其中，第二部分的拍賣成交總額為逾6,181萬港元，而第二部分拍賣中，有逾22%拍品成交價超逾100萬港元，多件拍品成交價超逾拍前最低估價，當中Henri Jayer釀酒師的拍品中有36件的成交價為拍前最低估價2倍多；14件拍品成交價為拍前最低估價4倍多；6件拍品成交價則為拍前最低估價5倍多。另外，佳士得亦指當天現場拍賣中，最高成交拍品為「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第二部份」中的5080號拍品，HenriJayer,Vosne-RomanéeCrosParantoux1993年，1組9瓶，成交價高達325萬港元，遠超拍前最低估價的80萬港元。

除此之外，在「珍罕名釀及烈酒」拍賣，精選波爾多紅酒中， Petrus酒莊吸引了不少藏家追捧，其中5039號拍品，Petrus 1990 1組6瓶1.5公升裝的成交價高達43.75萬港元。而焦點拍品亦有6385至6387拍品，Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti 1990，1組6瓶，每組成交價為150萬港元，此為拍賣最高成交價的3大拍品之一。

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責任編輯：區祖飛

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