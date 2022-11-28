強積金設計具三大優點　不應以「投資短炒」看待短期表現

強積金是一項極之長線的退休投資，期間無可避免會經歷不同經濟周期。當市場出現短期波動時，計劃成員應冷靜應對，不應以一般投資短炒的角度去看待強積金，因為強積金的短期表現，並不能完全代表計劃成員整段強積金投資期的情況。

如果在市況急劇下跌後才把強積金基金轉換，很容易造成「高買低賣」的情況，而本來只屬短期性的波動也會在沽出後成為實際虧損。事實上，強積金制度實施近22年來，當中有14個年份錄得正回報，而出現負回報的年份，隨後的年份每每都能夠回升。

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強積金在設計上具備三大優點，包括平均成本法、分散投資及預設投資策略，協助計劃成員累積退休儲蓄。

（一）平均成本法「拉勻」購入單位的成本

強積金透過平均成本法，以定期定額的方式進行投資，讓計劃成員毋須預測最佳的入市時機，亦不用捕捉市場。長時間和有規律的定額儲蓄投資方式有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響，為退休儲備增值。

（二）分散投資有助降低風險

另外，計劃成員須定期檢視自己的強積金投資組合，因應自己的人生階段、風險承擔能力及個人投資目標等因素作投資配置，謹記相對於集中投資在單一市場或資產類別，分散投資有助減低投資風險。

在強積金總資產中，股票基金及混合資產基金（即主要投資於股票和債券的基金）佔強積金總資產約8成。所以，市場波動會非常影響強積金整體回報。但若從較長年期的角度來看，各類基金均錄得正回報，而自制度實施以來，股票基金及混合資產基金更分別錄得約1.4倍及1.2倍的累積淨回報，反映強積金從長線投資的角度，可以達到滾存增值的功能。

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（三）「懶人基金」值得考慮

至於缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，則可考慮預設投資策略（俗稱「懶人基金」）。預設投資策略分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以更有效減低風險，並設收費上限，是一個值得計劃成員考慮的現成投資策略。

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