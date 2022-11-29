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百老匯旺角戲院午夜場超筍價$35 BoC Pay全線九巴車費滿$10即減$3

精明消費 07:30 2022/11/29

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1.百老匯院線：旺角戲院 午夜場超筍價35元

夜貓們福利來啦，由即日起至，旺角百老匯新增午夜場超筍價，晚上11點後只係35元。

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現在全線九巴及龍運巴士，都可以用「乘車碼」​俾錢啦，綁定中銀銀聯信用卡，每程車更可賺積分。

「乘車碼」​雙重優惠：
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撰文：hket小編

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