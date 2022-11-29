百老匯旺角戲院午夜場超筍價$35 BoC Pay全線九巴車費滿$10即減$3

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.百老匯院線：旺角戲院 午夜場超筍價35元

夜貓們福利來啦，由即日起至，旺角百老匯新增午夜場超筍價，晚上11點後只係35元。

▼ 點擊圖片放大

2. BoC Pay：全線九巴/龍運巴士 車費滿10元即減3元

現在全線九巴及龍運巴士，都可以用「乘車碼」​俾錢啦，綁定中銀銀聯信用卡，每程車更可賺積分。

「乘車碼」​雙重優惠：

1.車費滿10元，即減3元

2.車費額外享5倍積分回贈

▼ 點擊圖片放大

3.AEON：冬日服飾快閃9折 聖誕組合8折

冷空氣就到，聖誕節也將至，Living Plaza同Daiso今個星期又推出新優惠，滿足迎接聖誕和冬天需要。今明兩日，冬日保暖快閃優惠9折，聖誕樹+9件聖誕貨品149元組合優惠(原價: 178元)。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 澳門賭牌揭盅賭股前景點睇？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App