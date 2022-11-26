【聖誕節2022】聖誕大餐好難揀？ 5大聖誕自助餐推介

聖誕節將至，今年防疫措施放寬，終於可以成群結隊外出聚餐啦。是時候預訂聖誕大餐啦，好多商家已陸續推出早鳥優惠，到底邊間最著數？以下精選5間聖誕自助餐優惠。

1.帝京酒店：德國聖誕自助餐 送CC霜套裝/現金禮券/7折美睫造型禮券



花月庭陪您過聖誕，以泰迪熊及德國小鎮為主題，重磅推出一系列佳節美食，包括巨型聖誕火雞、火炙龍蝦、長腳蟹、即開生蠔﹑德國豬手等，更有一系列可愛吸睛的小熊造型甜品🧸️。千萬不要錯過與酒店大堂近4米高的泰廸熊合照打卡🤳。

每位客人可免費獲贈COVERMARK高效透亮CC霜禮品套裝 (價值160元)、100元現金購物禮券及Kesalan Patharan7折美睫造型禮券，聖誕大餐和禮物一應俱全。

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2. 4間富豪酒店 聖誕早鳥優惠 低至65折

富豪酒店旗下四間酒店推出聖誕自助餐早鳥優惠，即日起至12月10日，於富豪酒店網上商店預訂12月24日至26日、31日及2023年1月1日聖誕自助晚餐，即可享最低65折優惠。



四間酒店：富豪香港酒店、麗豪酒店、富豪機場酒店、麗豪航天城酒店

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3. 九龍酒店：「夜遊北歐」 聖誕海鮮自助餐 早鳥優惠78折

12月1日起，九龍酒店推出「夜遊北歐」 聖誕海鮮自助餐，各式經典而豪華的美食包括冰鎮海鮮、丹麥開放式三文治Smørrebrød、「魔鬼太陽」牛肉韃靼、芬蘭海鮮海皇湯、蒜香烤大蝦、煙肉焗扇貝等。

聖誕老人登場：12月24至25日的午餐及晚餐時段

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4.悅來酒店：「繽紛嘉年華」聖誕自助餐 早鳥77折優惠

悅來酒店特別準備的「繽紛嘉年華」聖誕自助餐，嚐盡多國特色美饌包括原隻聖誕火雞、時令即開生蠔🦪、多款冰鎮海鮮、壽司刺身、中西式冷熱盤連同一系列充滿節日氣氛的甜點等。

酒店更設有超吸睛以嘉年華為主題的擺設如木馬、摩天輪等讓大家盡情打卡。11月30日前預訂更可享77折快閃優惠。



供應日期: 23 – 26/12/2022、31 /12/2022

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訂座電話: 2409 3226

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5.港島香格里拉：聖誕老人將來臨餐廳與眾同樂

為迎接聖誕，cafe TOO特別獻上聖誕火雞、香烤牛肉、精緻節日甜品、新鮮海鮮以及一系列環球特色美食，大廚更會即席於開放式廚房為你炮製菜式，增添視覺享受。



於平安夜及聖誕節當日，聖誕老人將來臨餐廳與眾同樂，一起歡度佳節，包括12月25日之午餐自助餐時段，及12月24-25日之晚餐自助餐時段。



活動場地: 港島香格里拉7樓Cafe TOO 咖啡廳

日期: 2022年12月24-26, 31日至2023年1月1日

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責任編輯：梁政琪

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