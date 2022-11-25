林寶堅尼全新雙門雙座超級跑車　580萬Lamborghini Huracan STO

▲ 林寶堅尼推出580萬的Lamborghini Huracan STO。

從2014年面世至今，林寶堅尼（Lamborghini）車廠曾為Huracan車系推出過不少版本，有雙門硬頂、有開篷、有四驅，也有後驅。沒想到經過8年多的生產周期後，這部Huracan STO，仍然能夠予人無限新鮮感。

STO的全寫是「Super Trofeo Omologata」，所謂Super Trofeo，乃是林寶堅尼Huracan單一型號賽事的名字；Omologata，則是意大利文「規格化」的意思。從名字已經可以看出，車輛的設計靈感來自林寶堅尼Squadra Corse賽事運動部門。

▲ 相隔8年，林寶堅尼終推出全新的Huracan STO，售580萬起。

▲ 相隔8年，林寶堅尼終推出全新的Huracan STO，售580萬起。

以減磅為己任

跟車系其他型號一樣，Huracan STO同樣使用一副5.2公升V10汽缸自然吸氣引擎，最大輸出640hp / 8,000rpm及57.61kgm / 6,500rpm。工程師為這升級引擎換上鈦金屬製造的進氣活瓣，整套排氣系統又經過改良，令高轉時呼吸更加暢順。

▲ 在Huracan車系正式停產後，這副5.2公升V10汽缸自然吸氣引擎也將會成為歷史。

▲ 尾翼的攻角角度可以作調校，藉此改變車身下壓力。

車輛的另一個重點改動就是減磅，好像地台及車門內壁板，均換成碳化纖維，連車廂的開門把手也由尼龍布帶取代，就像部賽車一樣，一切以輕巧為主。至於其頭泵把、頭冚和沙板位置，更以一體化的碳化纖維連接起來，令全車只重1,339公斤，較Huracan Performante輕了43公斤。

▲ 輪圈以一口大直徑中央螺絲收緊，是百分百的賽車式設計。

▲ 廠方稱這個上掀式頭冚為Confago，是意大利文中Cofano（頭冚）及Paragango（沙板）的混合體。

純賽車感覺

Huracan STO的ANIMA駕駛系統，有STO、Trofeo和Pioggia 3種模式，STO適用於公路和街道駕駛；Trofeo乃是專門為了在乾地賽道做出最快圈速的模式；至於Pioggia，則是針對雪地和濕地等低抓着力的情況。

▲ 死氣喉出口與引擎排氣歧管處於相同高度位置，令排氣更快、更暢順。

▲ 車廂改用兩張沒有角度調校的固定式座椅，座墊又偏薄，長期乘坐會頗為疲累。

駕駛者可以透過軚環底部的撥掣，直接選擇不同設定。試駕期間，主要以STO行駛，它是個快速而柔順的設定，日常大部分駕駛環境，它也能夠應付自如。將車輛切換至Trofeo，電腦會即時指示引擎去到更高轉數時才轉檔，其短途加速爆發力明顯厲害得多。

▲ 由於車尾加上了擾流裝置，令車內的睹後視綫變得甚差。

在前41%後59%的重量比例下，於高速時在彎前狠狠煞車，車輛重心會即時向前移，然後以最平衡的動態過彎。因為是後輪驅動，又有後輪轉向，彎路反應更加靈巧直接。

着重速度感

畢竟Huracan STO的設計概念是以賽車作基礎，難免會犧牲一點舒適性，好像兩張賽車式桶椅，並不能調校椅背角度，座墊又偏薄，乘坐時間稍為長一點，便會令人覺得相當疲倦。

而對抗這問題的最佳方法，就是令自己和車輛處於戰鬥狀態，當你集中精神，心裏想着如何令車輛開得飛快時，自然就會忘記身後的腰痠和背痛了。

▲ 為了盡量減低重量，門壁板物料轉用了碳纖，並以布帶取代手柄和開門把手。

規格表

售價：$5,799,000起

車型：雙門雙座位超級跑車

引擎：5.204公升V10汽缸自然吸氣

汽缸直徑 X 衝程：84.5 X 92.8mm

壓縮比：12.7:1

最大馬力：640hp / 8,000rpm

峰值扭力：57.61kgm / 6,500rpm

驅動形式：中置引擎、後驅、7前速LDF自排

懸掛：前/後～雙願骨，配電子吸震筒

制動：前/後～碳化陶瓷通風碟

車身長闊高：4,549 X 1,945 X 1,220mm

輪軸距：2,620mm

輪跨距：前～1,668mm /後～1,647mm

車重：1,339kg

前/後重量分配：41 / 59

輪胎：前～245/30 R20 /後～305 / 30 R20

0-100km/h加速：3秒

0-200km/h加速：9秒

極速：310km/h

查詢：Lamborghini HK（2900 6666）