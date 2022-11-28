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百萬富翁「節儉」育兒法 5條理財教育指引

個人增值 09:00 2022/11/28

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Jonathan Sanchez是理財教育網站「Parent Portfolio」的創辦者，網站主要教導家長如何從小教育孩子理財知識，養成良好的理財習慣。他出身並不富裕，現在通過努力成為百萬富翁，他依然教導孩子應該養成節儉的好習慣，以下是他教導小孩的5條理財規則。

1.每次購買前問自己3個問題
我們應該學會量入為出，適度消費。即使收入增長了，也不要隨意提高消費。但並不是反對不享受自己的勞動成果，更多的是多留意自己的支出，不要過度消費。

Sanchez說道，當孩子想買一樣玩具時，他會先問他們3個問題：

  • 這樣物品你真的需要嗎？
  • 未來你會經常用到嗎？
  • 是否有同等功能，但更低價的選擇？

他會引導孩子獨立思考和做決定，並且指出購買物品的用處和使用頻率。

2.做預算可更快實現財務自由
很多人把預算看作一種限制，但他認為這是幫助更快實現財務自由的工具。它可以幫助存錢，避免過度花錢。他還説道，每次兒子學校需要買書時，他會將40美元作為預算。對兒子而言，這就變成一個遊戲，讓小孩自己思考40美元能買多少書。

還有很重要的一點是，預算不是做完就忘記，或者做一次即可。每個月都應該定期檢視自己的預算，根據實際情況，適時調整。

3.不要讓社交媒體影響支出
大家都會經常忘記社交媒體上發佈的内容只是精彩生活的一部分，例如奢華的假期和豪華的新車等，不必過於追求這些。

他説道，他們會限制小孩使用電子用品的時間，或者只在周末允許孩子使用，並且每次使用時間不超過兩個小時。家長都會做好模範，一家人一起吃飯的時候不碰手機，並會使用App來幫助限制每天只使用一定時間。

4.清楚金錢的來龍去脈
為了幫助小孩理解複雜的金錢走向，他會使用他們能明白的語言、工具和現實例子來講解。Sanchez說道，他為了讓他的小孩能了解他的房地產業務，甚至帶小孩去工地上，並且介紹承包商給小孩認識，切身體驗環境。

他還會採用很多視覺的方式教育，例如，為了向小孩解釋銀行、借款人、租戶和房東之間的關係，他會用畫圖的方式，將關係圖呈現在紙張上。

5.儘早開始存錢 不要期望一夜暴富
他經常會跟小孩講「龜兔賽跑」的故事，寓意就是做任何事情都要有耐心和持之以恒。財富的積累也是如此，不會在一夜之間就完成。當小孩受到利是等禮物，我們會將其存入銀行戶口。

他會告訴孩子，銀行是一個安全的存錢地方，並且隨著時間推移，利息會越多，存入的錢就會增長。當自己足夠大的時候，這筆錢就可以實現自己的目標。
即使在富足的世界中，也要教導小孩養成良好的理財習慣並且要盡早開始。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

責任編輯：梁政琪

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