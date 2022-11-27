【聖誕節2022】荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕　8大迪士尼公主動物森系打卡位

臨近12月，聖誕裝飾紛紛出爐，即日起至2023年1月2日，荃灣廣場「Disney主題綠悠夢幻聖誕」，以木雕、綠色植物和燈光打造兩大主題「公主叢林派對」和「動物森林茶會」，一共8大必影打卡位，包含Disney Princess與Disney Animals主題的戶外裝置，同場更特設期間限定店，逾250款商品包含「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品及聖誕綠色植物，粉絲必搶。

場內設有兩個戶外森系主題區域，以木材和綠色植物融合而成，白天日光下綠意盎然，晚上燈光下璀璨夢幻，8大必影打卡位有20米長的打卡牆「公主叢林派對」，4大角色貝兒、白雪公主、灰姑娘及長髮公主以木雕剪影方式現身。另一邊廂的「動物森林茶會」有富貴貓Marie、小鹿Bambi和兔子朋友Thumper、小飛象Dumbo和老鼠朋友Timothy，可愛度爆燈。

「Disney主題綠悠夢幻聖誕．期間限定店」，有超過250款Disney文具及Francfranc聯乘家品，當中包括「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品、首度加推Disney Princess和Disney Animals的聖誕綠色植物及Francfranc聯乘的迪士尼公主家品及聖誕樹系列，值得買來裝飾過節。

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荃灣廣場 Disney 主題綠悠夢幻聖誕 日期：即日起至2023年1月2日 時間：10:30am至10pm 地點：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L5 PLAY GARDEN

Disney Princess & Disney Animals．期間限定店 日期：12月2日至2023年1月2日 地點：荃灣廣場L1中庭

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作者、責任編輯：張頌婷

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