【Netflix紀錄片】《FIFA揭秘》世界盃期間上架　 驚爆國際足總錯綜複雜黑金醜聞

卡塔爾2022世界盃在一連串行賄貪瀆疑雲、外勞人權工殤等醜聞下開幕，而且Netflix還加上一腳，將一套名為《FIFA揭秘：足球、金錢與權力》（FIFA Uncovered）紀錄片即時上架，顯然要給FIFA難堪。

本片內容將從權力鬥爭以至國際政治，深入探究國際足球總會的各個面向，同時揭露該組織錯綜複雜的歷史糾葛，以及舉辦世界盃的代價，包括圍繞上一屆和本屆世界盃申辦時，FIFA涉及的黑金醜聞。

▲ 從權力鬥爭以至國際政治，深入探究國際足球總會的各個面向，同時揭露該組織錯綜複雜的歷史糾葛。(網上截圖)

此紀錄片共分4集，每集約50至60分鐘不等，由首集以根據美國司法部資料顯示做引言，即2015年FIFA排名前15位的足協存在貪污、挪用公款和勒索等醜聞遭逮捕，去年美國司法部首次披露俄羅斯和卡塔爾為拿下世界盃舉辦權，曾利用黑錢換取選票。

而《紐約時報》記者本辛格（Ken Bensinger）亦參與了這部紀錄片製作，他的著作《國際足總貪腐》曾曝光FIFA的貪污醜聞，FIFA被描述為一個龐大的「犯罪組織」，其成員就像是置身於秘密花園當中。

當中牽涉了近代兩位FIFA前主席，一是夏維蘭治（Joao Havelange），另一位是布拉特（港譯白禮達、Joseph Sepp Blatter），前者在任24年，後者則17年，這樣的結果實在惹人疑竇。

卡塔爾如何成主辦國

紀錄片前半部從1970年代開始，講述國際足總內部如何滋養出一種低俗和貪婪文化的原因，並概述了FIFA的結構缺陷，並且讓少數人利用他們在選舉和世界盃選拔委員會中的不成比例影響力，讓觀者能清楚明白到一些重大的決策背後往往有些不正當的交易隱藏，而片中亦有一些不同年份的案例被提出來討論。

另外，片中後半部是探討卡塔爾究竟為何能成為2022世界盃主辦國？眾所周知卡塔爾沒有基礎足球設施來舉辦這樣大規模的世界足球賽事，而且夏季氣溫平均高達攝氏40多度，所以今屆亦是首次因為高溫而刻意改期到今年11月中才舉行。

▲ 卡塔爾為何能成2022世界盃主辦國，引來國際間多番黑金揣測。(iStock圖片)

片中也找來過往曾調查過FIFA醜聞的記者、律師和前國際足總大人物來談論這件事。透過他們的說法和論證，莫不令觀眾訝異到這些內部腐敗問題的「理所當然」性。

紀錄片沒妄下定論

紀錄片相當小心謹慎地沒妄下定論，盡量從比較和沒有利害關係的人物來做舉證，例如爆料人聲稱目睹的支出的第一手資料，這會讓觀眾相信這種事情發生的可能性，然後也呈現卡塔爾秘書長極力否認任何不當行為的畫面來作平衡。

▲ 首集以根據美國司法部資料顯示做引言，即2015年FIFA排名前15位的足協存在貪污、挪用公款和勒索等醜聞遭逮捕。(iStock圖片)

所以事實上此片並不是要去醜化卡塔爾，其中有不少內容與小道消息或許都只是謠傳，而是想透過2015年的貪污醜聞來看看這個國際知名組織，由當初幾個國家的熱心業餘足球協會為着「熱愛足球」的初衷在運作，於這百多年間成為推動足運的代表至尊組織，如今卻因着當中有些人以足球之名，把所有的好處都收入自家囊中，敗壞了美好的足球名聲，多麼可惜。

不過老實說，筆者對於運動涉及到政治手段和貪腐沒感到意外，只要有人、有錢、有商機、有權的地方就會有「貪婪」，具權力者尤甚，不管是不是FIFA。

記者：郭秀芳