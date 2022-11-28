紅杉資本合夥人︰當前經濟比2008年的衰退更嚴重

紅杉資本合夥人Doug Leone認為，科技行業的災難不會很快消失，他甚至相當悲觀地表示，當前全球經濟前景，比2000年和2008年的衰退更嚴重。

Doug Leone上周在赫爾辛基的Slush創業大會上說︰「我認為今天的形勢比2008年和2000年都更加艱難和富有挑戰性，2008年是一場受保護的金融服務危機，2000年是一場受保護的技術危機。但現在，我們面臨著一場全球危機。世界各地的利率都在上升，全球消費者的錢開始花光，我們面臨著能源危機，然後還有地緣挑戰的所有問題。」

當下美國科技巨頭和投資者被逼應對利率上升和宏觀經濟惡化的問題，隨著各國央行加息並逆轉疫情時期的貨幣寬鬆政策，高增長科技股一直在下跌。初創公司創始人都在警告同行，是時候控制成本、專注於基本面了。

想想過去科技公司是如何容易得到投資

Doug Leone說︰「想想過去兩三年發生的事情︰由於資本過剩，你所做的一切都得到了一些投資者的回報。你了好的決定，你得到資本；你做了很差勁的決定，也有人繼續投資。但現在這一切已成過去。」他預計美國一些科技公司的估值至少要到2024年才能回升。「我的預測是，我們不會很快擺脫這個問題。如果你回到70年代，那是長達16年的低迷。即使回到2000年，許多上市公司也沒有在10年內恢復元氣。」

他認為，大家都必須做好長時間的準備，「我們將發現，消費者花光了錢，需求下降，科技公司的預算被削減。」

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