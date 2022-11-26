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【好去處】Sabatini 30周年推紀念套餐　白松露季節為菜式增添風味

精明消費 15:00 2022/11/26

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源自意大利羅馬的Sabatini意大利餐廳，早於1992年已在帝苑酒店設立分店。30年來，餐廳一直保持着如羅馬總店般的裝潢設計。如果你從未踏足過，那就要趁30周年推出周年套餐來朝聖一下。

Sabatini由羅馬至香港，從30年前到今天，菜式都源於傳統家鄉意大利風味，今次餐廳的意籍主廚Claudio Favero精心炮製了多款佳餚，當中包括由開業至今，最經典並最受歡迎的地道意大利菜式，讓大家回味一下。

羅馬的Sabatini位於沿海地區，一向以供應當天最新鮮的魚和海鮮而聞名。第一道菜新西蘭小龍蝦配Alba頂級白松露及野生菊苣的靈感，便是來自這一傳統。而意式蛋花牛肉及雞清湯是一種傳統的羅馬湯，自開業以來一直出現在羅馬Sabatini的菜單中。

自家製蛋麵配羊肚菌、青豆、帕爾馬火腿及白松露，是由創辦人之一Francesco Sabatini和一位曾在羅馬Sabatini工作的女廚師共同創作的菜式，女廚師來自附近一處以豐盛食材聞名的鄉村地區。以松露牛油汁烹煮自家製幼蛋麵，簡單放上白松露薄片，立即散發濃郁芳香，是不可不嘗的佳餚之一。

精選菜式又怎會缺少廣受大眾喜愛的意式西西里紅蝦扁意粉配香草番茄呢？以傳統配方熬製的番茄醬汁，加上意式番茄、西芹、洋葱等雜菜，配以鮮味的意大利西西里紅蝦，每一口意粉都吃到濃濃的鮮蝦味道，羊肉是羅馬最傳統及受歡迎的肉類，因此，餐廳馳名的扒澳洲羊排配脆炸鮮洋薊亦是此菜單的必備菜式。最後，以傳統的意式忌廉蛋糕為晚宴畫上完美句號。

Sabatini 30周年套餐
地址：尖東麼地道69號帝苑酒店3樓
電話：2733 2000
供應日期：即日至12月30日（12月24至26日除外）
收費：每位$1,992

 

攝影（部分）：何小雲、餐廳提供

作者：何小雲

責任編輯：黃依情

【原文：Sabatini 30周年推紀念套餐 白松露季節為菜式增添風味（收費文章）】

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