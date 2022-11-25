【WhatsApp】Meta運滯　轉攻通訊搏翻身　想將WhatsApp打造成微信？

社交媒體霸主朱克伯格一年前意氣風發進軍元宇宙，連公司名字也改埋，誓言要邁向新一代互聯網。但可惜一年下來，由於疫情久久未退，加上美國宏觀經濟因息口而急轉直下，令這家用戶數以十億計的互聯網企業，竟然要走上裁員之路，裁走萬人就能夠起死回生嗎？當然不行。教主大打開口牌，要將大家「唔用唔得」的WhatsApp 變成金蛋，不知大家如何想呢？

放生元宇宙以通訊賺錢？

教主對員工表示，旗下通訊軟件WhatsApp和Messenger將推動公司下一波銷售增長。他形容，與Facebook和Instagram相比，集團從兩款即時通訊應用程式賺錢仍處於很早階段。換言之，公司還原基本步，以通訊來賺錢，至於元宇宙？似乎是放生一段時間吧。

教主強調商業通訊很可能會成為Meta業務的下一個主要支柱。這代表甚麼呢？這就是將WhatsApp 變身成為電子商務平台，讓用戶在app內購物，然後公司從商家中抽佣或服務費賺錢。

薑餅人多年前已透過WhatsApp落單買東西，當然WhatsApp 沒有繳費通道，付費要用其他方式。但這種交易也算是WhatsApp 商務吧，儘管當中其實不涉及任何平台費用。而且極其量只是用WhatsApp 聯絡買賣雙方，距離真正電子商務還有距離。

WhatsApp想走微信的路？

事實上，朱克伯格想要做的，便是把WhatsApp變成一個多功能平台，不再局限於通訊。沒錯，其實在教主心中，WhatsApp 未來要走的都是中國微信的路，一個app可以完成眾多的服務。但WhatsApp 全球用戶數以十億計，若這個平台建成，這可會是一個極具力量的平台。

Meta早前已與印度公司JioMart合作，在當地推出首個 WhatsApp 端對端購物體驗，由選擇貨品、安排送貨和付款，全部都可在 WhatsApp 內完成。

用戶可以按別類來瀏覽 JioMart 上的貨品，把貨品放入購物車，並且可以調整選購數量，然後在app內結賬。整個購物程序基本上是以對答機械人的方式進行，在購物期間如果遇上不明白的事情，可以隨時輸入「Help」求助。朱克伯格表示這種對答式體驗將會成為未來幾年人們與商戶溝通的主要方式。

若然要將WhatsApp變成一個電商平台，這將會是甚麼的狀態呢？就好像有個商場在你手中，還可能是來自全球的商家在擺檔。只要一進入平台，就不愁買不到東西。甹於這個平台人人都在用，因此只要介面不難用，應很易會吸納一批用家。

當然，WhatsApp 自己應不會自己經營電商，只要香港任何一家電商宣佈進駐WhatsApp 開店，便有機會成為最大的WhatsApp商務平台，看看大家又願意埋單吧。

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