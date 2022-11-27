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【Freelancer】斜槓族、Freelancer必睇 成為自由工作者前要了解的5件事

個人增值 09:00 2022/11/27

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隨着時代的轉變，現時工作上班已不只是局限於做打工仔的形式，有不少人寧願捨棄穩定的薪酬，想要換取更大的自由度而成為斜槓族（Slash）或自由工作者（Freelancer）。據美國財經媒體《CNBC》的報告顯示，2021年美國有450萬人辭工，當中很多人投身自由工作的行列。最近亦有一項調查顯示，全球自由工作市場估計價值達1.5萬億美元。

不過，並非每個人都有條件可以成為自由工作者，以下總結了前人分享的5點。如果想辭職做自由工作者，宜先審視一下自己是否適合，問清楚自己是否能做到這5點！

  1. 了解如何定義你的成功

在開始任何職業之前，都需要有一個目標，這將有助於規劃職業生涯及在過程中作任何決策，而自由職業更是不例外。

成為一個自由工作者，你的目標有可能是要在特定時間之內累積一定的客戶及收入。因此，必須要好好了解你所從事自由工作的行業，是如何評估績效。另外，亦要了解市場中的競爭對手及客戶的行為及偏好，以知己知彼。

  1. 要清楚自己在經營一門生意

自由工作意味着你自己就是老闆，你有一門生意要經營。作為一位企業家，你要傾注所有心思在你的自由工作職業，如同在做一個實際生意一樣，否則只會遇上麻煩。

你將會要做很多艱難的決定，尤其是關於財務方面的問題。你離開打工生活而去，意味着你將失去穩定的收入及福利。你的自由工作收入必須要足以支付你的日常開支。在一開始的時候就制定收入目標能幫助你去訂定收費。當然，你亦必須要知道你的收費要配得上你提供的服務，記住要做到合理收費客人才會找你。

另外，你必須持續建立客戶群，這需要你去尋找新的客戶群並留住舊有客戶。你可能需要開始向潛在客戶推銷，並使用一些營銷策略，例如新聞通訊、用戶生成內容，如推薦及評論來增加轉化率。

  1. 了解你可提供的服務

任何與你自由職業生涯有關的不確定情況都會阻礙你的進程，你要確定你必須要提供甚麼服務，你並不希望潛在客戶對你的交付能力有任何懷疑。好好確定你的自由職業服務範圍，選擇一個專注及獨特的服務去做。當你能提供一個獨特而專門的服務時，就會更容易找出要服務的對象，這樣你就能針對你的目標客戶去制定服務。

大多數自由工作者都有提供服務目錄，當中列出每項工作的收費及服務時間。然而，有些客人可能會希望有個別的定制服務，因此亦可以保持有一定的彈性。

就自己能提供的服務建立一個豐富的代表作品集，能有助提高吸引客戶的能力，要盡可能做更多工作來豐富你的代表作品集。另外，可以從過去客戶獲得評價並放進作品集中。而你亦可以使用一些網上工具來幫助你整理自己做過的工作，這能方便人們查看。

  1. 要有紀律

要建立一個自由職業需要極度自律，因為在沒有要定時上班的壓力，很容易就會放鬆下來及趕不上工作進度。作為一名自由工作者，你必須有意識地採取步驟去檢視自己的工作項目。有兩項工具能幫助你維持紀律。

  • 制定時間表

制定適當的時間表能實現有效的時間管理，除了與客人商討好交付時間之外，亦要整理好自己的工作時間。清楚了解自己每個工作的限期才能有效分配自己的工作量。另外，亦要要計劃好自己的工作時間，以避免超出自己的工作量。

  • 項目管理工具

作為一名自由工作者，項目管理工具能有效幫助你作有效的時間安排，而且很多都是免費工具。

  1. 推廣你的業務

沒有正確的宣傳，任何企業都無法蓬勃發展。你必須要告訴人們你在做甚麼，這樣才能在行業中站穩住腳及獲得客戶。要做到這樣，有兩點可以留意。

  • 建立人際網絡

與你行業相關的人士聯繫，是幫你作個人品牌推廣的好方法，這些人包括其他自由工作者及潛在客戶。與其他自由工作者聯繫的話，可以讓你更了解行業趨勢，從而幫助你發展事業及擴大影響力。

  • 線上曝光

自由工作者沒有知名度的話難以成功，而互聯網是獲得知名度的最佳地方。社交媒體可以幫助你接觸更多不同背景的受眾。

責任編輯：鄭樂怡

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