水上樂園北歐式Glamping 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票

近年Glamping盛行，海洋公園水上樂園亦推出全新「星．海探索Glamping」，由12月起於園內來個北歐式Glamping，體驗遼闊星海以及水上樂園各種活動，不出遊都能享受一個戶外夢幻旅程。

全新「星．海探索Glamping」營地共設13個北歐式私人帳篷，內有休息設備、空調及暖風機，園內有充足的淋浴設施，可欣賞日落、擁抱星海同時感受海風，已包指定「灣岸小食」晚餐套餐及指定「百味洞」自助早餐。

套票已包兩天的成人標準水上樂園入場門票，參加者可盡玩水上樂園設施，並專享衝浪先鋒時段，亦能在天海灣免費體驗Aqua Fitness。每個帳篷皆備有視聽娛樂裝置，將帳篷化身私人影院，煲劇睇電影也一流。

可容納二人的山景帳幕價錢為2,900元，海景則為4,200元；4人山景帳幕4,800元，海景為5,800元，但已包晚餐、自助早餐及海洋公園入場門票。兩日一夜活動由早上10時可入營先玩水上樂園，下午3時check in，自由活動至翌日下午12時，並可繼續留在水上樂園玩。

星．海探索 Glamping

日期：即日起至12月30日

價錢：2,900元起

活動日期：12月9日至12月31日（逢星期五、六、日及星期一）

網址：按此

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作者：張頌婷

責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票（收費文章）】

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