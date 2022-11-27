【日本自由行】橫濱必睇18米高可移動高達 搭全新空中纜車

日本自10月中恢復免簽證自由行後，令東京、大阪等港人旅遊熱門地再度熱鬧起來。苦等兩年多，把握機會飛一轉東京，那怕是簡單如成田羽田機場、JR站等，都有煥然一新的感覺。這次先到東京都旁、以無敵港灣聞名的神奈川縣橫濱，近距離與GUNDAM FACTORY YOKOHAMA裏18米高的1:1可動高達打卡，再順道乘坐去年登場的橫濱空中纜車，來個浪漫夜遊橫濱。

橫濱是日本第二大人口集中的城市，亦是當地主要港口之一，與東京相鄰，如在新宿、澀谷等乘坐JR、東急或京急電鐵等，約45分鐘便到達，非常方便。雖然橫濱的面積頗大，但勝在主要觀光熱點夠集中，如港未來21地區、新港人工島、元町、橫濱中華街，以及這次重點遊覽的山下公園等。

高達展期延至明年

近期山下公園最熱鬧的，莫過於是正在山下碼頭舉辦的GUNDAM FACTORY YOKOHAMA（橫濱高達工廠）企劃，展出了18米高真實1:1尺寸的可動式RX-78F00 Gundam，藉以慶祝2019年《機動戰士高達》系列作品誕生40周年。這企劃原定於2020年7月開展，可惜受疫情影響，延至12月中才開始，閉展日子也由今年的3月底延長至明年3月31日，讓更多海外高達迷有機會來朝聖。

靈活步行移動

這座可動高達每日會設有表演時間，包括每隔兩小時逢20分演出的「起動實驗」，歷時8分45秒。以及每隔兩小時逢20分及45分，分別會演出「F00 / AI Awakening！」的完整版及半節版，前者更長達11分45秒；而每隔兩小時的逢45分，RX-78F00則會回復約5分鐘的Standby Mode。每段表演都會配合不同樂曲、燈光及煙霧效果，巨型高達甚至會做出行出觀景塔、轉身、跪下等動作，機身有逾30處還可靈活自如郁動，微細至屈曲手指頭也沒難度，11分鐘的演出可說是無冷場。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

日期：即日起至2023年3月31日

開放時間：周一、周三至周五11am-7pm；周六、日及假日10am-8pm（逢周二休館）

入場費：大人1,650日圓（約93港元）、小童（7至12歲）1,100日圓（約62港元）；Gundam-Dock Tower 3,300日圓（約185港元）

購票：可在官網預訂或於現場購買

交通：港未來綫元町中華街站4號出口（海洋塔口），步行約10分鐘

網址：按此

新登場空中纜車 10分鐘達紅磚倉庫

遊覽過山下公園的GUNDAM FACTORY YOKOHAMA後，當然要順道去坐坐全新登場橫濱的空中纜車（Yokohama Air Cabin）。由橫濱市都市整備局策劃的Yokohama Air Cabin，於去年4月22日開始運行，連接JR櫻木町站及紅磚倉庫所在的新港運河公園。以往要去人氣旅遊熱點紅磚倉庫，就必須靠步行，現在可直接乘坐纜車前往，省去不少時間，待12月頭紅磚倉庫翻新重開後，相信會更為方便。

Yokohama Air Cabin

運行時間：10am-9pm（會受天氣影響而暫停運行，可留意官方網站公布）

票價：單程大人1,000日圓（約56港元）、小童500日圓（約28港元）；來回大人1,800日圓（約101港元）、小童900日圓（約50港元）

交通：JR櫻木町站東口步行1分鐘

網址：按此

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旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：100日圓約兌5.6港元

機票：國泰航空、香港快運航空、日本航空、全日空航空等有航班直飛東京，票價由4,442港元起。

作者、責任編輯：黃依情

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（節錄）

【原文：夜遊橫濱 搭全新空中纜車 必睇18米高1:1可移動高達（收費文章）】

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