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薯條哥一夜失百億美元身家 盤點5大富豪落難、身家大縮水事件

個人增值 10:30 2022/11/26

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近期，金融界一直在為 FTX 聯合創始人、「薯條哥」Sam Bankman-Fried 的驚人爆煲而議論紛紛，他的160億美元財富似乎在一夜之間化為烏有。一些人將這位30歲的破產富豪描述為我們這個時代最重大的個人財富損失之一。

目前，Sam Bankman-Fried，已申請破產並辭去FTX首席執行官的職務，FTX 曾是第二大且增長最快的加密貨幣交易所。 

除了像他這樣的個人金融災難之外，由於股市的顛簸，全球億萬富翁今年的淨資產也大幅下降。據Fortune recommends報道，截至10月，Facebook創始人Mark Zuckerberg 損失了約 900 億美元，亞馬遜公司創始人Jeff Bezos和SpaceX創始人、特斯拉投資人及Twitter的執行長Elon Musk 也損失了580億美元。

Sam Bankman-Fried 的財富損失
Sam Bankman-Fried的財務崩潰尤其引人注目，因為他曾是一位備受矚目的人物和媒體寵兒，將自己確立為加密貨幣世界中值得信賴的領導者。事實上，他花了很多時間遊說政府機構，以更好地監管加密貨幣世界。 

但結果未必盡如人意，據Fortune recommends引述彭博社報導，他在其巔峰時期擁有260億美元財富，但在FTX交易所的崩潰中失去了一切。在這種情況下，看起來Sam Bankman-Fried可能會真正破產。但當全球億萬富翁面臨商業困境時，結果並不總是如此。對於一些人來說，重大的商業挫折僅僅意味著他們的財富減少了，而不是一定的破產。

然而，還有其他富豪也曾面臨個人財務坍塌的情況，以下是其中5大例子。

1. 孫正義
巔峰時期的總財富： 780億美元
財富來源：軟件分銷和移動網絡
日本軟銀集團創辦人孫正義在他的財富巔峰時期，據說身價達到創紀錄的780 億美元。據Fortune recommends引述《福布斯》報導，他是2000年互聯網泡沫破滅的受害者，當時他的軟銀股票暴跌導致他損失超過 590 億美元（如果考慮到通貨膨脹，今天將超過 1 萬億美元） 。有人聲稱這是淨值最大的隔夜損失。不過軟銀並沒落得FTX的下場，據彭博的資料，孫正義仍然是億萬富翁，截至2022年11 月14日，他的淨資產為133億美元。

2. 重田康光
巔峰時期的總財富： 420億美元
財富來源：手機公司
在1999年至2000年間，重田康光是另一個受日本科技泡沫破裂影響的重要人物，其身價一度達到420億美元。然而，與孫正義一樣，當科技行業陷入困境時，重田的很大一部分財富也隨之縮水。據Fortune recommends引述《福布斯》報導，34 歲時成為日本最年輕億萬富翁的 Hikari Tsushin 的創始人兼董事長在短短幾個月內損失了約 400 億美元。不過，重田似乎已經恢復了，儘管沒有重拾昔日的身家高峰，但他目前擁有約49億美元的淨資產。

3. Eike Batista
巔峰時期的總財富： 345億美元
財富來源：油氣投資
巴西商人Eike Batista的財富達到頂峰時的身價估計為 345 億美元。曾經是巴西首富的Eike Batista在短短一年內就失去了這筆財富。他的財富在2013年開始崩塌，因為他的許多石油和天然氣資產的價值開始縮水，他突然發現自己背負的債務遠遠超過了他的石油業務OGX的價值。現在，Eike Batista已不再被列入彭博億萬富翁名單之中。

4. Sean Quinn
巔峰時期的總財富： 60億美元
財富來源：建築、保險、房地產
早在 2008 年，當時的愛爾蘭首富Sean Quinn的身價約為60億美元。然而，在短短兩年內，Sean在愛爾蘭的房地產市場崩潰和大蕭條中失去了一切。不僅他失去了一切，Sean還突然發現自己欠下了大約 30 億美元的債務。和Eike Batista一樣，他也不再出現在彭博社的全球億萬富翁名單中。

5. Allen Stanford
巔峰時期的總財富： 22億美元
財富來源：房地產和保險
曾經的億萬富翁Allen Stanford是一位出生於得州的商人，以奢侈的生活方式而聞名，他在一場欺詐醜聞中失去了全部財產，最終將他送進了監獄。他因總額至少 80 億美元的巨大龐氏騙局被判處 110 年監禁。據Fortune recommends引述CNBC報導，在2009年，美國證券交易委員會提出欺詐、共謀洗錢等指控，並終止了他公司的運營。

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