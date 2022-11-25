K11推100瓶限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380　惠顧下午茶即有9折

中國傳統文化藝術博大精心，為了推廣傳統廣彩工藝，K11 Craft & Guild Foundation (「KCG」)，與象徵法式生活藝術的首個傳奇香檳品牌Ruinart獨家合作，推出100瓶限量版1.5公升裝的Ruinart Blanc de Blancs白中白香檳，將於12月起在K11 MUSEA發售。

K11指，這款1.5公升裝限量版香檳選用Ruinart Blanc de Blancs白中白香檳，瓶身設計以牡丹為主題，牡丹象徵吉祥、典雅、高貴和財富，而且其顏色絢麗多變。

首批「Volume One」的100瓶限量版香檳配以手繪「Second Skin」環保瓶套包裝，與舊有包裝盒比較下，令Ruinart能減少60%碳足跡。限量版香檳將會由2022年12月1日起於K11 MUSEA的Artisan Lounge及K11 eShop發售。顧客凡於Artisan Lounge享用下午茶套餐和兩杯Ruinart Blanc de Blancs白中白香檳，即可享有限量版香檳9折優惠。香檳將以先到先得的形式發售。同時亦將於The Club Shopping網上購物平台中供The Club會員兌換。

白中白香檳 名稱：Ruinart x K11 Craft & Guild Foundation限量版廣彩白中白香檳（1.5公升裝）

容量：1.5公升

建議零售價：3,380港元

發售日期：2022年12月1日

責任編輯：區祖飛

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