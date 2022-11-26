【世界盃2022】4大商場免費直播 現場玩遊戲贏大獎

球迷熱烈期待的卡塔爾世界盃終於開鑼，要捧心水球隊，當然要高聲吶喊先至夠氣氛！睇波要熱鬧，去商場睇超巨型大電視，加上打氣人聲沸騰，簡直令開心指數直綫飈升。4大商場包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地及黃埔天地，會於世界盃期間免費直播多場精采賽事，讓球迷緊貼足球戰況。

奧海城 預約包廂夥友觀賽

奧海城商場地下中庭位置鋪設了逾3,000呎人造草氈，置有座地430吋大電視全程免費直播賽事，球迷猶如置身球場草地上觀看球賽。另一邊活動大堂亦有另一部430吋大電視，播放英語旁述，實行睇波無國界。

商場亦會送出逾2,000張S現金券，S+ REWARDS會員於每晚首場賽事可用手機App，透過大電視QR Code贏取現金券。由16強賽事起，現場球迷更可免費登記成會員，參與現場遊戲，有機會贏取超人氣PlayStation 5主機連最新足球遊戲《EA SPORT FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話、AirPods、Apple Watch等。會員更可換領睇波福袋及多款補濕急救面膜，睇波都可keep住靚樣，非常貼心。

主題中庭亦特設OC X Now TV體驗館，球迷可透過AR程式與心愛球星合照外，更有機會在16強賽事起預約體驗館，與最多5位朋友以包廂形式以AR觀看賽事，與好友即時分析戰況。每場賽事名額一個，先到先得，詳情可瀏覽奧海城Facebook專頁。

屯門市廣場 4K觀賽+肩頸腰按摩服務

屯門市廣場擁有全港商場最大的540吋4K大電視，並首度以4K畫質足本播放。女球迷必到特設的Beauty Me應援專區，有一站式的星級美甲及按摩美容服務，邊歎邊睇波，並有美甲師為會員繪出靚靚圖案，支持心愛球隊。商場更與OSIM合作，提供一系列肩、頸、腰按摩產品及服務，會員憑指定勳章更可以優惠點數，換領睇波福袋及急救護膚品。

荃新天地 小球員足球訓練工作坊

荃新天地除直播所有賽事外，更會與香港西甲足球學校合作，於11月26日至12月18日（逢周六、日）舉辦小球員足球訓練工作坊。由西甲認可教練向3歲至9歲小朋友傳授基本足球技巧，提供由西班牙西甲總部的專業足球訓練，提升小球員的個人技術。即使毫無踢波經驗的小朋友亦可參加，培養出他們對運動的興趣。

黃埔天地 元宇宙球場贏球星公仔

由即日起至12月18日，黃埔天地會於時尚坊MTR層精選多場賽事直播，讓球迷們一齊觀看，盡情投入4年一度的足球狂熱。商場亦特別與本地科技初創開發商Air World Limited合作，推出元宇宙虛擬遊戲世界「黃埔天地元宇宙Goal！派對」。玩家只需下載並登入AiR手機App，掃瞄場內指定QR Code，並完成任務，便有機會換取SoccerStarz Q版球星公仔一個，包括C朗、麥巴比、尼馬、簡尼等，球迷別錯過。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文︰4大商場免費直播世界盃賽事 現場玩遊戲有機會贏大獎】（收費文章）

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App