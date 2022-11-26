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2022錶界奧斯卡出爐　冠軍錶牌花落誰家？

個人增值 10:00 2022/11/26

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有錶界奧斯卡美譽的日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Geneve, GPHG）日前於日內瓦的萊芒劇院（Theatre du Leman）舉行第22屆頒獎典禮，經過兩年多的防疫後，今年各品牌代表終於可親身出席盛會，濟濟一堂，回復疫情前的常態，而且多了不同社交平台作現場直播。

本屆GPHG的評審團成員共30位，為2022年度的推出的錶作作評價，也意味着就整個鐘錶市場、業界動態及趨勢，適度調整獎項，例如2022年的獎項總數由19個增加至21個。今年得獎名單中發現得到兩個「冠軍」獎項的錶牌，分別有BVLGARI、HERMES和VAN CLEEF & ARPELS。BVLGARI得到無畏獎（Audacity Prize）由設計顛覆傳統的Octo Finissimo Ultra腕錶奪得，而Serpenti Misteriosi高級珠寶腕錶則在珠寶腕錶類別獲獎。

據知在頒獎典禮結束後，所有得獎作品連同入圍名單的90枚腕錶已在日內瓦拉特博物館展出，而得獎作品更會於12月1日至4日期間移師到紐約的Watches of Switzerland繼續展出。

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備註：所有產品價格待定

作者、責任編輯：黃鑑江

【原文：2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐（收費文章）】

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