全球每秒921宗密碼攻擊 企業網絡安全預算有限 整合供應商節省60%成本

全球網絡攻擊的增加，加上混合辦公普及化，企業加快遷移數據及應用程式至雲端，為企業帶來更多網絡安全風險。他們不但需要防備外來的攻擊，更需從內部開始強化網絡安全防護。Microsoft 的調查報告顯示，全球平均每秒出現921宗密碼攻擊、每宗內部網絡安全事故平均損失至少50萬美元，而平均每年發生20宗數據安全事故。

網絡防護東拼西湊得不償失

資源有限，但企業要維持一個高效的網絡安全環境的同時更要講求成本效益。全球經濟前景不明朗下，企業投放於網絡安全的資源與維護難度與日俱增。近年來，不少機構對網絡安全的概念是同時使用各頂尖網絡安全供應商的解決方案，就能兼取各家所長。然而，東拼西湊的網絡安全防護網之間可能會存有缺口，非但為網絡犯罪份子制造入侵的漏洞，更花費企業更多金錢及人力成本，得不償失。

整合供應商事半功倍

提升網絡安全防護同時節省成本，成為企業科技、內部監控、行政及人力資源等部門的首要任務。企業需以統一管理平台來查找、了解及保護他們的數據，避免數據在系統中遺失。若企業只與一個全面的網絡安全服務供應商協作，可以減少維護時間、成本和複雜性，使網絡安全保障事半功倍。

全方位的網絡安全供應商能運用人工智能和自動化來減少錯誤警報，更快識別安全威脅，精簡威脅調查，同時自動執行補救措施。人工智能依靠大量的資料用作機器學習，而網絡安全供應商的業務規模對人工智能的能力和準繩度作用甚大。Microsoft Security 方案透過每日所偵測的43萬億個網絡安全訊號提升人工智能技術，並連接相關方案有效捕獲惡意攻擊。企業若能善用強大的人工智能和安全自動化方案，能降低絕大部份監控時間及無效警報，讓自身的網絡安全團隊聚焦處理最重要的事故。

企業使用全面的安全解決方案，能在節省成本上立竿見影。按Microsoft的統計，整合網絡安全供應商能為企業節省高達60%成本。經濟不明朗下，管理層更理應把資源投放於高效的網絡安全防護，節省成本同時提升效益，一舉兩得。同時使用多個供應商的網絡安全方案不但複雜化管理，方案之間的整合更容易構成漏洞，為不法份子大開中門。相反，部署跨雲端、跨平台、一體化的安全解決方案有助簡化管理，提升工作效率。Microsoft Security六大產品組合相輔相成，涵蓋安全、身份管理、以及合規及私隱，能全方位保障企業的橫跨多個雲端與平台下的數碼資產。

整合供應商優化資源效益提升防護

整合網絡安全供應商是大勢所趨，現時已有80%的企業計劃未來三年內整合網絡安全組合，而88%已採用整合網絡安全供應商的企業表示已降低了違規風險。跨雲端和平台安全解決方案，是企業面對市場經濟前景不明朗下，精簡網絡安全組合、提升資源使用效率的不二法門。善用資源，「應洗則洗」，Do more with less，應是管理層永恆的追求，也是Microsoft 的理念。

【作者簡介】李宇軒為 Microsoft 香港專業技術銷售總監，負責管理專業技術部門，協助企業客戶應用 Microsoft 在數據和人工智能、基礎架構、商業應用和現代工作環境的解決方案，推動數碼轉型。

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