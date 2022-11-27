【世界盃2022】FIFA指定腕錶品牌HUBLOT　最新智能腕錶　即時緊貼賽果

2022年卡塔爾世界盃正進行得如火如荼，除了安裝好指定電視台，或搵定有賽事直播的商場外，作為球迷又或湊熱鬧的錶迷，大可試試入手一枚由FIFA世界盃官方認可的時計品牌，來自瑞士的宇舶錶（HUBLOT）所研發的最新智能腕錶，日間要工作的大家仍可隨時緊貼即時結果！

近日，Netflix有一齣紀錄片《驚爆FIFA內幕：足球、金錢與權力》（FIFA Uncovered）上架，從中得知首個贊助FIFA讓足球風靡全球的運動是美國品牌可口可樂，第二位加入行列的是來自德國的adidas，這也預料得到這吸引超過10億（2018年）觀眾觀看的盛事可帶來龐大商機，從中加快數碼科技發展的速度，試問1930年第一屆世界盃的觀眾，怎會想像未來可憑一枚智能腕錶已知即時賽事？

智能錶都有比賽模式

有一枚叫Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022的智能腕錶可提供兩隊球隊陣容和球員資料，用家只需從錶面上輕輕一掃就能獲取詳盡資料。而當比賽開始時，這枚腕錶將進入「比賽模式」並啟動「時間表」，這是專為此款腕錶而設的功能，幫助球迷捉緊比賽重要的時刻。

Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022，由連續4屆獲得FIFA官方認可的瑞士製錶品牌HUBLOT所研發，是第三代智能腕錶。用家只需透過錶冠來滾動錶盤，方便重播這些賽事，是一種易於辨識、符合人體工學的互動功能專用的設計。HUBLOT品牌CEO Ricardo Guadalupe表示：「在2010年首次為國際足協南非世界盃提供計時後，能夠第四次擔任國際足協世界盃的官方計時，我們感到無比榮幸。帶有玩味與樂趣是我設計的主要元素，而色彩與文字則是能詮釋趣味的方式。」

HUBLOT官方錶進化史

據知2006年之前，仍未有任何國際腕錶品牌跟足球賽事有關，HUBLOT成為先鋒，除了先後贊助2006年瑞士國家隊和2008年的歐洲國家盃，其後2010年的世界盃成為官方品牌指定計時至今，亦為每屆推出特別版腕錶。

產品查詢：2781 2728

作者、責任編輯：黃鑑江

（節錄）

【原文：世界盃指定 法國隊加持HUBLOT智能腕錶 即時緊貼賽果（收費文章）】

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