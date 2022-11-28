日本城全場88折  滿$200再送$20券 一億yuu分大抽獎 贏走智能手機/現金券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.日本城：全場88折 滿200元再送20元現金券

即日起至12月4日，日本城全線分店及網店JHCeShop推出全場88折優惠，包括各款旅遊法寶，折扣後買滿200元或以上送20元現金優惠券，買滿680元或以上即減50元。

- 20元現金優惠券適用於即日起至2022年12月11日

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​​​2. yuu：人人有著數 送分優惠

yuu全新JETSO登場，除左最抵抵抵著數，仲有共一億yuu分俾大家齊齊攞同參加大抽獎​。參加步驟如下：

1. 打開yuu app 撳"yuu JETSO"​

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只要連續三星期成功賺取額外yuu積分，即自動參加大抽獎贏走最新名牌智能手機​。

活動詳情：按此

推廣日期：2022年11月25日至2022年12月15日​(共3周)

第1周: 11月25日至12月1日

第2周: 12月2日至12月8日

第3周: 12月9日至12月15日

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3.百佳：聖誕巡禮 買大送細

即日起至12月1日，維他原味/錫蘭/低糖/檸檬茶/菊花茶250毫升6包裝，32元/2排，平均16元/排，送500毫升膠樽裝檸檬茶2支(總值18元)，其他多款產品都有買大送細優惠。

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撰文：hket小編

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