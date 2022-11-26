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【日本自由行】角落生物聖誕燈飾　多款主題美食及限定精品

個人增值 19:00 2022/11/26

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作為關東3大聖誕燈飾之一，今年已第14屆的相模湖Illumillion點燈活動，向來極受日本人及旅客歡迎，用上600萬個燈泡點亮園地，極為夢幻。今次除了新增不少打卡區，更全球首度聯乘卡通人物「角落生物」，粉絲必要去朝聖！

以角落生物為主題的園區，可坐上全長250米的彩虹電梯直上山頂，有大型燈牌、粉圓旋轉木馬、全角色集合的雪球、「蜥蜴之夢」等多個打卡位。餐廳更特意推出多款主題美食，如白熊奄列飯、吉列豬扒與炸蝦星星咖喱等，賣相趣致可愛。粉絲亦不要錯過多重限定精品，發光棒、御守等相當精美。

場內亦新增「Heartful Illumination」園區，以聖誕樹及心形燈飾作裝飾，被1,000個心形360度包圍，聖誕期間更有5分鐘的特別演出，有特別燈效配合音樂閃爍，浪漫震撼，最適合情侶打卡。活動期間還有20多項機動遊戲及燈飾，節目豐富，相模湖Illumillion舉行至明年4月，聖誕新年期間去日本旅行的話不能錯過。

相模湖Illumillion

地址：神奈川縣相模原市綠區若柳1634
電話：+81-570-037-353
營業日期：即日起至2023年4月2日
營業時間：下午4時至晚上9時
入場費：成人1,800日圓、小童及長者1,200日圓
網址：按此

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作者、責任編輯：張頌婷

【原文：關東最大型相模湖聖誕燈飾 首度聯乘角落生物浪漫打卡（收費文章）】

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角落生物 彩虹 遊戲 自由行 日圓 燈飾 美食

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