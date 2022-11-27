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【儲蓄大法】5年儲30萬不是夢？50/30/20法則你要知（附3大步驟）

個人增值 09:30 2022/11/27

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「想要」的心態令「儲蓄」看似只是一個口號，生活在香港地，大家都同樣面對着「上車」困難，要儲到買樓的首期變得一場夢。不過，坊間有不少儲蓄法則，教大家控制支出以達成儲蓄目標。其中，「50/30/20」法則是一個受歡迎之一，馬上了解何謂「50/30/20」以及實現步驟啦！

「50/30/20」法則是一種簡單的預算編制方法，大家可以把每月繳稅後的收入分為3類支出，包括50%用於日常生活的「需求」，30%用於「想要」，20%用於儲蓄或償還債務。如果確切地知道在每個類別上花費的數目，讓自己可以更容易堅持儲蓄的目標。

50%薪金用於「需求」－生活必需品

「需求」是無法避免的開支，大家可以將每月稅後收入分開一半，作為購買必要的日常開支。不過，這一部分的預算可能各人有不同。如果發現需求開支遠超於實得收入的50%，建議大家可以稍為把開支降低，以達致更好的收入儲蓄分配。例如，在住宿上尋找更便宜的單位、選擇相對便宜的日用品等。

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30%薪金用於「想要」－消遣

「想要」是指自己的慾望希望得到的東西，並非必要購買的。在這一部分，你可以把稅後的30%收入用作購買自己渴望得到的東西。不過，若果發現自己在想要上花費太多，超出預算，那便要重新考慮是否值得及有迫切性非買不可，以減少支出。

在「50/30/20」法則上亦有強調，並非代表無法享受生活，而是要讓自己找出一些不必要開支。當在購買物品時內心存在不少掙扎下，大家可以嘗試自問自答「我缺少這件東西後可以生活得到嗎？」或者自問「買了這物品後，『想要』的部分會否超出了30%收入？」。

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20%薪金用於「儲蓄」－為未來做準備

當分配了「需求」、「想要」的部分後，剩下的則為20%「儲蓄」，助大家實現儲蓄目標，或償還任何未償還的債務。即使最低還款額被視為「需要」之一，但任何額外還款都會減少現有的債務和未來的利息，因此它們被歸類為「儲蓄」。

在「儲蓄」部分下，大家只要堅持每月把工資的20%存起來便可以制定更好、更持久的儲蓄計劃。不論最終目標是建立應急基金、制定長期個人財務計劃，還是準備支付房屋首付款，這20%的儲蓄目標都可以幫助大家實現。而在香港的實際情況，每名港人每月都要做強積金供款，大家可以查看自己的MPF帳戶。

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綜合以上法則的百分比計算，假設年輕上班族在扣除稅款及強積金供款後，每月的收入大約為2.5萬港元，在「需求」上可以分配到12,500港元；在「想要」部分上，則可以分配7,500港元；「儲蓄」部分可以分配到5,000港元。如果把每月儲蓄部分的金錢按一年計算，每年可以儲到6萬港元，5年後可以儲到30萬港元。這個法則對於一直想儲蓄，但又未能付付諸實行的年輕人而言，或者能提高效率。

實現「50/30/20」3大步驟

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責任編輯：區祖飛

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