不怕暴露年紀系列　劉俊謙蔡思韵齊推品牌周年特別版腕錶

作為時計腕錶，除了年月日、時分秒要準確無誤，對錶牌來說每款腕錶出產年份也極為重要。畢竟除了為這親生兒慶祝生日，也是一次給錶迷溫故知新推陳出新品的好機會，而今年除了是LONGINES 190周年，也是RADO和TAG HEUER旗下兩大系列腕錶的第一個60年呢！

▲ LONGINES於尖沙咀開旗艦店，邀請了劉俊謙示範 190 周年名匠系列腕錶，女友蔡思韵則配戴品牌另一經典Master Moonphase 系列腕錶。（圖片：品牌提供）

LONGINES 品牌190 周年

創立於1832年的LONGINES （浪琴）迎來190周年，作為踏入重要里程，品牌於旗下名匠系列推出3款全新限量獨家腕錶來誌慶。此3款腕錶結合經典優雅與工藝，40毫米圓形錶殼與經典綫條，雕刻的阿拉伯數字與柳葉形指針亦點綴錶面，並搭載具備矽游絲的L888.5自動上鏈機芯，並提供精鋼和黃金款式。

▲ THE LONGINES MASTER 系列190周年紀念版：錶徑40毫米，黃金錶殼，灰色錶面，搭載自家製L888自動上鏈機芯，動力儲存約 72 小時，灰色鱷魚皮真皮錶帶，防水約30米。（$93,900／LONGINES／圖片品牌提供）

▲ 除了黃金版，亦有精鋼版本。同樣在錶背刻上 190th Anniversary。（圖片：品牌提供）

其中更把18K黃金和玫瑰金版本作限量發行，全球只得190枚，並刻上編號。另外，在香港開設全新THE LONGINES RESIDENCE兩層旗艦店，店內更特設博物館級別珍藏展區，錶迷又怎能錯過呢？

TAG HEUER Autavia系列60周年

1962年，TAG HEUER（泰格豪雅）推出Autavia系列，其名取自Automobile（汽車）和Aviation（航空）兩詞的開首，也是Edouard Heuer之孫兒Jack Heuer接任品牌後首個推出的作品，它以1933年被廣泛應用於飛機和拉力賽車的Autavia儀錶板計時盤作藍本，從此成為品牌王牌之一。

▲ Autavia 系列 60周年飛返計時碼錶：錶徑42毫米，拋光與緞面打磨精鋼錶殼，銀色錶盤，搭載自家製Heuer 02 COSC Flyback機芯，動力儲存約 80 小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水約100米。（$54,350／TAG HEUER／圖片品牌提供）

今年是此系列60歲誕辰，品牌推出3款全新型號助興------其中主打作，是首次把Calibre Heuer 02 COSC Flyback原廠機芯飛返計時功能引入Autavia系列，並配置於其中兩款腕錶，這最新研發的飛返計時功能令腕錶可重設計時指針，不必先停下時計再重新開始計時，提高實用性。另一款則是配備兩地時區功能的三針腕錶。

▲ 雙向旋轉錶圈乃Autavia系列設計鮮明的其一細節，配以藍寶石水晶玻璃錶鏡與錶背。（圖片：品牌提供）

RADO DiaStar系列60周年

1962年4月，RADO （雷達）首款DiaStar系列腕錶在瑞士BASELWORLD（巴塞爾鐘錶展）登場，其獨特設計和超亮光澤錶身，為錶壇留下好感度極高的印象。

▲ DiaStar鑽星系列創始型60周年紀念版：錶徑38毫米，拋光Ceramos碳化鈦金屬和精鋼陶瓷圓錐形錶殼，金屬灰錶面，搭載自家製R764自動上鏈機芯，動力儲存約 80 小時，緞面拉絲精鋼米蘭式織網錶鏈，防水約100米。（$13,800／RADO／圖片品牌提供）

60年過後，品牌為此系列添加全新成員，加推首款防刮款式-----採用的是Ceramos碳化鈦金屬陶瓷，並以放射狀拉絲作紋飾，搭配拋光處理過的角度和細節點綴，並選用六角形切面的藍寶石水晶玻璃作錶鏡，以紀念DiaStar 60周年。搭載自家製R764型自動機械機芯，並配備Nivachron防磁游絲，確保可靠且精準。除周年紀念版外，此次亦加推配備平行條紋的藍寶石水晶玻璃錶鏡的標準錶款。

▲ DiaStar鑽星系列創始型腕錶：錶徑38毫米，拋光Ceramos碳化鈦金屬陶瓷和精鋼圓錐形錶殼、藍色／深灰色／綠色錶面，搭載自家製R764自動上鏈機芯，動力儲存約 80 小時，拋光H型精鋼錶鏈，防水約100米。（各$10,000／RADO／圖片品牌提供）

產品查詢： LONGINES（2518 9987）、RADO（2518 9939）、TAG HEUER（2295 0200）