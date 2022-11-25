吉利汽車前景被調為「負面」 利潤承壓 3大情況觸發降級

因利潤承壓，吉利控股及子公司吉利汽車（00175）的評級展望被標普調整至「負面」，反映了該行認為集團未來12-24個月內的盈利能力將承受來自鋰電池成本、產品結構向電動化轉型、以及執行極星業務所面臨的不確定性所帶來的壓力，而且這些因素也將導致集團槓桿改善的速度放緩。



標普指出，吉利控股對電動汽車業務的側重將使其2022年的利潤率和利潤水準承壓。此外，該行也使用比例法將該集團的戰略資產Polestar Automotive Holding UK PLC（極星）併表。以上兩個因素將導致該集團2022年債務對EBITDA比率上升至2.4-2.6倍（2021年為1.7倍）。

雖然該行預計2023年吉利控股的利潤率將改善並適當降低其槓桿水平，但由於鋰電池成本高企且執行極星的電動汽車業務將面臨一定的不確定性，該集團財務指標的改善進程仍有較高風險不及我們預期。

不過，標普預計2023年電動汽車銷量將佔集團總銷量（電動汽車滲透率）的36%-40%。這應有助於提高電動汽車業務的經營效率和利潤率。加上關鍵原材料（如鋼材、銅）價格的持續下降，預計集團2023年的EBITDA利潤率將恢復至7%-7.5%（將極星按比例法併表）。這應有助於使集團2023年的槓桿水準下降至1.8-2.0倍。

極氪智慧科技有限公司（極氪）等集團子公司的潛在股權融資也將有助於部分緩解集團未來12-24個月內面臨的槓桿壓力。不過，如果鋰電池價格因電動汽車需求旺盛而持續走高，或執行極星業務時出現任何閃失，集團的利潤率和槓桿改善將會遇阻。

3大情景 會導致評級被下調

報告指出，如果吉利控股的調整後債務對EBITDA比率（按比例法合併極星後）持續高於2倍，或者EBITDA利潤率持續低於6%，標普可能會下調兩家公司的評級。這種情形的出現可能緣於：

集團利潤率長期因電動汽車產品導致承壓；

激進的資本支出和投資意向超過我們的基本情形假設；或者

集團旗下產品的競爭力大幅下降，導致較長期內產品銷量顯著減少。

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