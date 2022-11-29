【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 立即收看！

今年上半年環球市場「股債雙殺」，投資者於股票和債券市場皆較難獲利，10月後環球股票及債券市場見資金流入，市場利率預期美國明年下半年或減息。展望2023年，於經濟衰退及滯脹環境下宜揀選哪類股票？想較安全地享有8厘以上高息，有何債券可選擇？《ET財智Talk》請來鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍（Alan），為大家分析波動市下之資產調配策略，立即收看！

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00:35 今年底股票市場粉飾櫥窗氣氛淡

01:00 二十大後中港股市齊跌

02:40 10月後環球股票及債券見資金流入

03:03 貨幣市場基金避險情緒升溫

05:01 市場利率預期美國明年或減息

06:35 九個月內聯邦基金利率共加3.75% 比2015及2018年倍增

09:26 12月料美國再加息半厘

09:55 明年次季通脹若回落至7%以下 美國有望暫停加息

12:08 經濟無增長通脹持續形成滯脹

12:35 過去一個月全球股指反彈 道指自10月低位反彈兩成

13:18 納指今年以來下跌28% 標指亦下跌逾15%

16:36 存款利率高不利傳統收息公用股

17:30 滯脹環境下宜選不受經濟周期影響股票

18:45 美股料為熊市短綫反彈

19:45 俄烏戰爭未解除 能源、食品、金屬股續受影響

21:12 11月環球資金流入債市

22:55 今年上半年股債齊跌

23:38 存款資金追入債券 5年期回報約高2%

25:20 金融企業經濟現危機 政府救市機會高

26:35 高息及較低風險可選永續債

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《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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