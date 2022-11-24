AIA友邦今年8月底完成向東亞銀行收購Blue Cross藍十字，使藍十字正式成為友邦一員。雖然兩間公司已經在同一屋簷下，但半私家房級別、無自付費之自願醫保，首年保費差異竟然相差高達5成。

友邦管理層接受訪問時透露，藍十字擬定位年輕市場，而AIA將集中於中高端客群，兩個品牌將並行發展不同市場。不過，消費者還是較為關心藍十字與友邦的產品差異。過去藍十字正正是規模較小、品牌效應及銷售渠道不及友邦強勁，因此產品更需要做到低保費但高保障。

但今天納入友邦版圖後，規模及品牌效應折讓明顯大幅縮減，但保費卻繼續出現顯著差異，似乎是對消費者更好的選擇，比較兩間公司半私家房級別自願醫保的保障及保費正能夠反映。

比較友邦及藍十字半私家房級別、無自付費之自願醫保

（假設受保人為35歲非吸煙男性）

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10年平均保費 藍十字亦平26.5%

根據10Life精算師的分析，藍十字尊悅自願醫保計劃（簡稱藍十字尊悅）以及友邦自願醫保尊裕計劃（簡稱友邦尊裕）兩款產品醫療保障評分均達到滿分，僅在個別項目出現輕微差異，例如終身賠償上限及額外保障數目，因此整體高保障程度可謂不相伯仲。

但兩款產品保費則有頗大差異。假設受保人為35歲非吸煙男性，並選擇無自付費計劃，以首年保費為例，藍十字尊悅（10,834港元）平友邦尊裕（15,448港元）接近3成；再比較未來10年平均年保費，藍十字尊悅亦較友邦尊裕平26.5%，總保費可以相差44,020元。

代理常說要為客人介紹最好的自願醫保。不過，縱使同系的藍十字尊悅性價比較高，但礙於牌照限制，友邦代理或許只能銷售性價比相對低的友邦尊裕。

兩大理由 保費差距或難維持

現時買藍十字尊悅猶如折扣買入友邦產品，但這個保費「折扣」未必會永遠存在。事實上，東亞人壽過往曾有一款「智優悠」延期年金保證回報率相當高，當友邦收購東亞人壽後不久，該款延期年金便要下架。

再者，自願醫保的保費並非每年不變，當保險公司要維持利潤時，未來即使保證續保，亦有可能加保費。

本文最後更新日期：2022年11月16日。

【文章來源：10Life；原題：【藍十字被收歸友邦旗下後 自願醫保首年保費平一半？】

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