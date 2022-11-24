【聖誕節2022】鰂魚涌K11特色市集登場　人氣美食+小遊戲+聖誕工作坊

尚有1個月便到聖誕節，香港不少地方都已有各式各樣的聖佈置。在位於鰂魚涌的 K11 ATELIER King’s Road將會舉辦為期3個月的「The Little Big Lane」市集，橫跨聖誕節、除夕至新年。

每兩個星期轉換攤檔

「The Little Big Lane」市集將會將在辦公大樓地下大堂及K11 HACC 擺放合共9 個攤檔，同時設置一架標誌性美食車，而且每兩個星期轉換不同攤檔。市集期間活動精彩雲集，每逢周日推出收集印章小遊戲，可獲精美禮品一份。在聖誕前夕，更會派發聖誕糖果，還有生鬼小醜派發百變氣球、聖誕工作坊等。

在開幕首輪的美食車將會有台灣奶茶品牌《ShareTea》，亦會有希臘咖啡品牌《Coffee Island》。而在假日的市集美食會有售賣曲奇的《WA! COOKIES HK》、貝果的《Monsoon》等等。

除了市集之外，在 K11 ATELIER King’s Road亦會有由韓國知名數碼創意設計公司d’strict打造的大型沉浸式數碼藝術展覽ARTE M HONG KONG，展覽設置於2樓 K11 HACC展覽空間，為期15個月，以媒體藝術重新演繹大自然，包括繁花盛放、潮汐漲退等景象。

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「The Little Big Lane」詳情

日期：2022年11月24日至2023年2月5日（每逢星期四至日）

地點：K11 ATELIER 英皇道728號辦公大樓地下大堂及K11 HACC

責任編輯：區祖飛

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