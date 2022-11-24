  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2022】鰂魚涌K11特色市集登場　人氣美食+小遊戲+聖誕工作坊

精明消費 17:30 2022/11/24

分享：

分享：

尚有1個月便到聖誕節，香港不少地方都已有各式各樣的聖佈置。在位於鰂魚涌的 K11 ATELIER King’s Road將會舉辦為期3個月的「The Little Big Lane」市集，橫跨聖誕節、除夕至新年。

每兩個星期轉換攤檔

「The Little Big Lane」市集將會將在辦公大樓地下大堂及K11 HACC 擺放合共9 個攤檔，同時設置一架標誌性美食車，而且每兩個星期轉換不同攤檔。市集期間活動精彩雲集，每逢周日推出收集印章小遊戲，可獲精美禮品一份。在聖誕前夕，更會派發聖誕糖果，還有生鬼小醜派發百變氣球、聖誕工作坊等。

在開幕首輪的美食車將會有台灣奶茶品牌《ShareTea》，亦會有希臘咖啡品牌《Coffee Island》。而在假日的市集美食會有售賣曲奇的《WA! COOKIES HK》、貝果的《Monsoon》等等。

除了市集之外，在 K11 ATELIER King’s Road亦會有由韓國知名數碼創意設計公司d’strict打造的大型沉浸式數碼藝術展覽ARTE M HONG KONG，展覽設置於2樓 K11 HACC展覽空間，為期15個月，以媒體藝術重新演繹大自然，包括繁花盛放、潮汐漲退等景象。 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「The Little Big Lane」詳情
日期：2022年11月24日至2023年2月5日（每逢星期四至日） 
地點：K11 ATELIER 英皇道728號辦公大樓地下大堂及K11 HACC 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 商場 商場活動 K11 ATELIER 大自然 展覽 南韓 文娛藝術 市集 鰂魚涌

下一篇文章

Black Diamond戶外用品開倉特賣 低至3折 感恩節買滿$500 送芝士蛋糕禮券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Black Friday只係噱頭？價格與聖誕前夕相同　商家或先加價再折扣　非最優惠
Black Friday只係噱頭？價格與聖誕前夕相同　商家或先加價再折扣　非最優惠
【交稅2022】想交稅兼賺現金回贈？各銀行信用卡交稅優惠一覽
【交稅2022】想交稅兼賺現金回贈？各銀行信用卡交稅優惠一覽
【Black Friday 2022】Black Friday網購低至2折　即睇5大網店優惠一覽
【Black Friday 2022】Black Friday網購低至2折　即睇5大網店優惠一覽
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月18日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月18日）
挪亞方舟聖誕呈獻 「閃爍星幻大冒險」 聖誕市集/觀星住宿/燒烤盛薈
挪亞方舟聖誕呈獻 「閃爍星幻大冒險」 聖誕市集/觀星住宿/燒烤盛薈
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款