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【世界盃2022】C朗和曼聯解約　同日宣布推「特別版C朗腕錶」　最貴115萬元一隻

個人增值 14:01 2022/11/24

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最近的全城焦點必定落在世界盃話題上，不過正當球迷興高采烈之際，C朗在周二（11月22日）宣布與曼聯解約即時離隊。而在消息公布的同一日，C朗在個人社交平台上亦宣布將與知名腕錶及珠寶品牌合作推出新錶，而腕錶款式更是「C朗特別版」，錶盤上的圖案更令不少球迷認為C朗早已有離隊的打算。

腕錶共有兩種顏色　代表葡萄牙國旗

C朗在個人社交平台上發布的新錶品牌為知名腕錶及珠寶品牌Jacob and Co，此品牌已推出了不同已鑲嵌鑽石的腕錶和各系列的輕奢侈珠寶首飾。而與C朗合作推出的為「Jacob & Co. X CR7」系列手錶，當中有Heart of CR7 和Flight of CR7兩個系列，共有4款手錶，向C朗致敬。而Jacob and Co指，這兩款腕錶的顏色代表了葡萄牙國旗的綠色和紅色。

錶盤還原C朗入球姿勢

在以上2個系列中，分別有紅色外圈及錶帶的玫瑰金版，和綠色外圈及錶帶的不锈鋼版，各自鑲有26粒長方形切割白鑽；底蓋則刻上C朗招牌慶祝動作，雖然官方網站只接受詢價，未有公布售價，不過有媒體指其售價約為22萬港元，而鑲鑽版則約售115萬港元。

提到特別版，「Jacob & Co. X CR7」腕錶最特別的地方是，錶盤左側是刻有C朗在足球場上的英姿，而有眼利的球迷發現，紅色版本即「Flight of CR7」的C朗姿勢有一種似曾相識的感覺。據悉，此姿勢應該是來自2012/2013球季的畫面，當時效力皇馬的C朗在歐聯十六強倒戈曼聯，並於首回合在班拿貝主場頂入紅魔鬼大門，而手錶上C朗雕刻的姿勢，與這個經典場面可說是有相似。對此，有球迷指，腕錶從構思、設計到製作及拍攝硬照等都需要一定時間，而C朗在與曼聯解約的同一天發布合作消息，或者是暗示他早已有離隊的打算。

■「Flight of CR7」腕錶簡介■

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 ■「Heart of CR7」腕錶簡介■

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責任編輯：區祖飛

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