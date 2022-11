【世界盃2022】C朗和曼聯解約　同日宣布推「特別版C朗腕錶」　最貴115萬元一隻

最近的全城焦點必定落在世界盃話題上,不過正當球迷興高采烈之際,C朗在周二(11月22日)宣布與曼聯解約即時離隊。而在消息公布的同一日,C朗在個人社交平台上亦宣布將與知名腕錶及珠寶品牌合作推出新錶,而腕錶款式更是「C朗特別版」,錶盤上的圖案更令不少球迷認為C朗早已有離隊的打算。

腕錶共有兩種顏色 代表葡萄牙國旗

C朗在個人社交平台上發布的新錶品牌為知名腕錶及珠寶品牌Jacob and Co,此品牌已推出了不同已鑲嵌鑽石的腕錶和各系列的輕奢侈珠寶首飾。而與C朗合作推出的為「Jacob & Co. X CR7」系列手錶,當中有Heart of CR7 和Flight of CR7兩個系列,共有4款手錶,向C朗致敬。而Jacob and Co指,這兩款腕錶的顏色代表了葡萄牙國旗的綠色和紅色。

錶盤還原C朗入球姿勢

在以上2個系列中,分別有紅色外圈及錶帶的玫瑰金版,和綠色外圈及錶帶的不锈鋼版,各自鑲有26粒長方形切割白鑽;底蓋則刻上C朗招牌慶祝動作,雖然官方網站只接受詢價,未有公布售價,不過有媒體指其售價約為22萬港元,而鑲鑽版則約售115萬港元。

提到特別版,「Jacob & Co. X CR7」腕錶最特別的地方是,錶盤左側是刻有C朗在足球場上的英姿,而有眼利的球迷發現,紅色版本即「Flight of CR7」的C朗姿勢有一種似曾相識的感覺。據悉,此姿勢應該是來自2012/2013球季的畫面,當時效力皇馬的C朗在歐聯十六強倒戈曼聯,並於首回合在班拿貝主場頂入紅魔鬼大門,而手錶上C朗雕刻的姿勢,與這個經典場面可說是有相似。對此,有球迷指,腕錶從構思、設計到製作及拍攝硬照等都需要一定時間,而C朗在與曼聯解約的同一天發布合作消息,或者是暗示他早已有離隊的打算。

■「Flight of CR7」腕錶簡介■

■「Heart of CR7」腕錶簡介■

責任編輯:區祖飛

