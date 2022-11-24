【強積金】中港股票大反彈 單月升20%點部署？今年至今仍累跌27%

近期股市反彈，強積金終迎來好消息，據積金評級MPF Ratings的數據，截至11月21日，中港股票基金單月反彈20.2%，如果月底維持目前表現，將創強積金成立以來最佳的單月回報。

其實這升幅與恒生指數的反彈幅度一致，恒指自10月底收市14687點，至11月中一度反彈近25%，若同樣以11月21日與10月底比較，則為升20%。

中港股票基金11月大反彈，令其成為表現最佳的MPF基金，但如果論今年首11個月(截至11月21日)，中港股票基金仍然累跌27%。今年至今，仍然是貨幣市場基金表現最好。股票基金方面，雖然中港股本月大反彈，但今年至今仍是歐股、美股較為優勝。

MPF基金11月及首11個月表現

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意味市場高度波動 不宜太樂觀

積金評級主席叢川普指出，雖然強積金表現強勁反彈可能令 457 萬成員鬆一口氣，這受益於市場超賣及香港逐步重新開放。但他提醒，成員不要過份樂觀。儘管這是自強積金推出以來創紀錄的單月回報反彈，卻同時意味著市場繼續在高度波動的環境中運作。

他指出，極端的回報表現再次帶出長線及分散投資的重要性，強積金成員應作多元化和長線投資，而非短線市場投機，這才是長遠地創造財富的關鍵。

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注意︰強積金是跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間會經歷不同的經濟周期，計劃成員切忌試圖捕捉市況。如果在市況急劇下跌時把強積金基金轉換，很容易造成「高買低賣」情況，把短期的波動變為實際虧損。

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