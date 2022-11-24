兩隻逾10厘高息股 月月派息 大基金都在買 近1個月急升兩成

在今年投資就像一場冒險，美國三大股指陷入熊市，最高跌幅均超過20%。債券市場也經歷前所未有的困境。但對於億萬富翁或基金經理而言，卻並非逃跑的時候。相反，世界上最成功的基金經理會選擇將資金投入今年早些時候大幅削減的股票中。



很多基金或高淨值客戶都選擇將資金投入高息股中，部分高息股在熊市之中表現出抗跌力。據The Motly Fool引述美國證券交易委員會的文件，以下3隻是大基金、大富豪無法停止購買的高息股：

1.Annaly Capital Management（NYSE: NLY）：每季派息 收益率17.68%

抵押房地產投資信託 (REIT) Annaly Capital Management（NLY）。Annaly 的收益率高達 17.7%，過去20年的平均收益率約為 10%。



美國富豪兼金融家Israel Englander 的公司Millennium Management在第三季增持了大約 261 萬股 A​​nnaly 的股份，而 Renaissance Technologies 的億萬富翁Jim Simons 在其現有基礎上增持了226萬股。



像 Annaly 這樣的公司通常希望以較低的短期貸款利率借款，並利用這筆資金購買收益率較高的長期資產，例如抵押貸款支持證券 (MBS)，息差越大，它就越有利可圖。



今年對抵押房地產投資信託基金並不友好。隨着美聯儲為應對處於歷史高位的通脹而迅速加息，短期借貸成本飆升，利率收益率曲線倒掛。這對淨息差來說是個壞消息，它降低了 Annaly 的賬面價值。大多數抵押房地產投資信託基金的交易價格往往接近其各自的賬面價值。



但The Motly Fool認為，這個行業未來還是有發展的。例如，Annaly Capital受益於美國經濟擴張的時間多於收縮，這意味着利率收益率曲線也大部分時間都向上和向右傾斜。換句話說，倒掛的收益率曲線在歷史上是一種短暫的現象，為淨息差擴張鋪平了道路。



此外，雖然較高的利率目前通過增加短期借貸成本損害了 Annaly，但從長遠來看，它最終會通過提高其購買的 MBS 的收益率來幫助公司。隨着短期收益率穩定和或隨時間推移，以及短期和長期期限之間的差距擴大，Annaly的淨息差和賬面價值將再次攀升。

2. AGNC Investment（NASDAQ: AGNC）：月月派息 收益率15.77%

億萬富翁無法停止購買的第二隻超高收益股息股票，是另一家抵押房地產投資信託基金AGNC Investment 。AGNC 的收益率達到了驚人的 15.8%，並且在過去 14 年中有 13 年的平均收益率達到兩位數。換句話說，高收益對其股東來說並不是新鮮事。



Cohen 的 Point72 和 Susquehanna International 對 AGNC 及其巨大的收益特別感興趣。這兩隻基金在截至 9 月底的季度分別購買了 223 萬股和 845,000 股 AGNC 股票。



The Motly Fool指出，由於它們具有幾乎相同的運營模式，因此 Annaly Capital Management 面臨的不利因素與 AGNC 相同。短期借款利率攀升，收益率曲線倒掛，賬面價值下降，對股價構成壓力。但 AGNC 和 Annaly 之間存在差異，這可能使其成為一些耐心投資者的首選。



首先，AGNC Investment按月支付股息，而 Annaly 每季度支付一次股息。如果您不耐煩並渴望以較低的支出進行再投資，選擇AGNC的每月津貼可能較適合。



AGNC 和 Annaly之間的另一個區別是前者在其投資組合中更加依賴代理資產，在違約的情況下，機構擔保由聯邦政府支持。



當9月季度結束時，AGNC的615億美元投資組合中只有 17 億美元與信用風險轉移和非機構資產捆綁在一起。儘管機構資產提供的違約保護降低了 AGNC 在其購買的 MBS 上獲得的收益，但它也允許公司利用槓桿來增加利潤。謹慎使用槓桿，是 AGNC能夠保持如此高的支出的一個重要原因。



上述兩隻美股都是股息率超過10厘、今年曾經大跌、但近一個月股價都反彈逾兩成，不過他們還有一個共通點，是業務相似，並且都面對短期利率上升的問題。投資者留意的除了是高股息，還要權衡的環球利率走勢、資產信用風險及股息可持續性，畢竟再高息的公司，也有可能會削減派息甚至暫停派息。

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