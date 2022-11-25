HK Express日韓機票低至$208 LOG-ON網店 買滿$399減$50

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.HK Express：日韓航點優惠 票價低至208元

即日起至2022年11月28日，日韓熱門航點感謝祭優惠，福岡、名古屋、沖繩、首爾、濟州及釜山票價低至208元。

預訂日期：即日起至2022年11月28日

旅遊日期：2023年2月1日至7月10日

立即預訂：按此

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2. LOG-ON：網店優惠 買滿399元減50元

LOG-ON 網上商店應用程式推出期間限定優惠，由即日起至11月28日，在LOG-ON網上商店應用程式單一消費滿399元，即可享50元折扣優惠。

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3.繼光香香雞：香香炸雞買1送1



繼光香香雞進行超狂優惠，由即日起至12月4日逢星期四至日，現場購買香香炸雞即送香香炸雞免費兌換券，兌換券可於12月5日至28日期間使用。

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撰文：hket小編

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