競爭激烈 GMV下跌 阿里巴巴利潤率及現金流或將變弱

標普全球評級表示，在行業下行的背景下，阿里巴巴 （09988） 正轉而通過成本控制來保持利潤率。2023財年二季度財報顯示，該中國電商平台的現金流和息稅及折舊攤銷前利潤（EBITDA）恢復情況均好於預期。不過大部分業績增長源於成本削減而不是競爭地位的提高。

該行預計，阿里巴巴在未來12個月裡將保持其在電商和雲服務領域的主導地位、強勁的現金流以及充足的財務緩衝。然而，市場競爭加劇將越來越考驗該公司的信用狀況。

上季財務狀況好轉 主因削成本

標普將對阿里巴巴的EBITDA和現金流的預期均從此前的1,500億至1,700億元上調至1,800億元。此次上調反映與2022財年相比，2023財年阿里巴巴在削減成本和改善營運資金方面的政策執行良好。

第二財季期間，阿里巴巴的EBITA利潤率同比增長3.5個百分點至17.5%。這是該公司過去5年來首次錄得顯著的EBITA利潤率增長。這一增長主要源於中國商業之外的業務板塊。不過值得注意的是，雖然利潤率更高的客戶管理收入下滑，但中國商業的EBITA利潤率依然增長了約2個百分點。

2023財年上半年，儘管阿里巴巴的投資支出大幅減少，但扣除派息和股份回購後其現金外流規模可能依然較大。我們預計，扣除投資支出（包括資本支出和長期投資）和每年人民幣300億-500億元的股份回購支出之後，公司2023-2024財年可錄得淨現金流入。向股東返還現金，尤其是通過股份回購，或將成為該公司的支出重心。近期阿里巴巴已將股份回購計畫的規模增加150億美元至合計220億美元，有效期從現在直至2025財年底。

短視頻及電商平台競爭大

阿里巴巴的客戶管理季度收入按年下降7%，顯示出行業競爭日益加劇。短視頻平台和拼多多（PDD）等其他電商平台的壓力或將不斷增加。淘寶和天貓平台第二財季的線上商品交易總額（GMV）（不包括未支付訂單）按年下降低個位數百分數，而同期國家統計局資料顯示全國線上零售額按年增長13%。

如果以上趨勢繼續，阿里巴巴的利潤率和現金流可能將在明年之後出現弱化。目前，得益於全國範圍內10億的年度活躍消費者以及兩倍於其勁敵京東集團 （09618） 的GMV，阿里巴巴零售市場業務的利潤率仍維持穩定。

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