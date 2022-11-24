  • 21°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 09:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

競爭激烈 GMV下跌 阿里巴巴利潤率及現金流或將變弱

個人增值 08:00 2022/11/24

分享：

分享：

標普全球評級表示，在行業下行的背景下，阿里巴巴 （09988） 正轉而通過成本控制來保持利潤率。2023財年二季度財報顯示，該中國電商平台的現金流和息稅及折舊攤銷前利潤（EBITDA）恢復情況均好於預期。不過大部分業績增長源於成本削減而不是競爭地位的提高。

該行預計，阿里巴巴在未來12個月裡將保持其在電商和雲服務領域的主導地位、強勁的現金流以及充足的財務緩衝。然而，市場競爭加劇將越來越考驗該公司的信用狀況。

上季財務狀況好轉  主因削成本

標普將對阿里巴巴的EBITDA和現金流的預期均從此前的1,500億至1,700億元上調至1,800億元。此次上調反映與2022財年相比，2023財年阿里巴巴在削減成本和改善營運資金方面的政策執行良好。

第二財季期間，阿里巴巴的EBITA利潤率同比增長3.5個百分點至17.5%。這是該公司過去5年來首次錄得顯著的EBITA利潤率增長。這一增長主要源於中國商業之外的業務板塊。不過值得注意的是，雖然利潤率更高的客戶管理收入下滑，但中國商業的EBITA利潤率依然增長了約2個百分點。

2023財年上半年，儘管阿里巴巴的投資支出大幅減少，但扣除派息和股份回購後其現金外流規模可能依然較大。我們預計，扣除投資支出（包括資本支出和長期投資）和每年人民幣300億-500億元的股份回購支出之後，公司2023-2024財年可錄得淨現金流入。向股東返還現金，尤其是通過股份回購，或將成為該公司的支出重心。近期阿里巴巴已將股份回購計畫的規模增加150億美元至合計220億美元，有效期從現在直至2025財年底。

短視頻及電商平台競爭大

阿里巴巴的客戶管理季度收入按年下降7%，顯示出行業競爭日益加劇。短視頻平台和拼多多（PDD）等其他電商平台的壓力或將不斷增加。淘寶和天貓平台第二財季的線上商品交易總額（GMV）（不包括未支付訂單）按年下降低個位數百分數，而同期國家統計局資料顯示全國線上零售額按年增長13%。

如果以上趨勢繼續，阿里巴巴的利潤率和現金流可能將在明年之後出現弱化。目前，得益於全國範圍內10億的年度活躍消費者以及兩倍於其勁敵京東集團 （09618） 的GMV，阿里巴巴零售市場業務的利潤率仍維持穩定。

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日晨讀

最新專欄文章 更多

寵物食品市場快速興起 市場規模逾1000億元 貓食品增長空間最大
2022/11/23
寵物食品市場快速興起 市場規模逾1000億元 貓食品增長空間最大
內房國進民退 境外債參與度料大減 民企要自謀生路
2022/11/22
內房國進民退 境外債參與度料大減 民企要自謀生路
暴雪遊戲對網易總收入貢獻 預計只有4% 投行料暫停合作影響有限
2022/11/21
暴雪遊戲對網易總收入貢獻 預計只有4% 投行料暫停合作影響有限
港人消費習慣改變 量入為出 轉向平日消費
2022/11/18
港人消費習慣改變 量入為出 轉向平日消費
蘋果才是元宇宙的新增長點？虛擬現實設備 致勝關鍵
2022/11/17
蘋果才是元宇宙的新增長點？虛擬現實設備 致勝關鍵
個股分析 港股 經濟數據表現 大行報告 經濟 京東集團—SW（09618） EBITDA 商品 阿里巴巴－SW（09988） 派息

下一篇文章

【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【名品攻略】Hermès預告2023年加價　即睇8大保值款式過去1年價格升幅　Picotin 22加幅達5%
【名品攻略】Hermès預告2023年加價　即睇8大保值款式過去1年價格升幅　Picotin 22加幅達5%
【消費調查】手機相片像素容量大　調查：50% iPhone 14 Pro買家選擇256GB
【消費調查】手機相片像素容量大　調查：50% iPhone 14 Pro買家選擇256GB
【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？
【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？
【健康增值】 12%CEO曾有自殘或傷害他人念頭　將加入大辭職潮尋Work-life balance　
【健康增值】 12%CEO曾有自殘或傷害他人念頭　將加入大辭職潮尋Work-life balance　
理財加油站 - 財經KOL收佣推廣FTX遭狠批 4招分辨「專家」真偽
財經KOL收佣推廣FTX遭狠批 4招分辨「專家」真偽
理財加油站 - 婚禮人情花費大？ 應酬開支阻礙年輕人理財規劃
婚禮人情花費大？ 應酬開支阻礙年輕人理財規劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款