【理財個案】港股投資組合蒸發近160萬元　要減持股票放邊隻好？

近年港股表現持續下行，不少在年前買入股票的股民都在坐艇，就算是優質的大型股票都難逃此命運。有讀者更反映自己的投資組合已蒸發逾半金額，虧損金額近160萬元。面對着這樣的困境亦否繼續持有手頭上的股票，若要減持要放棄邊隻股票？看看龔成是如何回應。

讀者：

我仍然主力持有新濠國際發展 （00200） 、粵海投資 （00270） 、中國生物製藥 （01177） 、阿里巴巴 （09988） 及中銀香港 （02388） 。這些都是你都認為不錯的。其實成個市咁差，我一真堅持不去看股價，等待成長。

合理區價錢亦一直在下降，從由3萬點到現在16,000點，我覺得自己己經好忍得，沒看沒放。但看美國，大市及數據都不樂觀，當然無人預測到幾時升跌，幾時探底熊完，但你都說現時未到恐慌，即亦大機會再下探更底的指數。

想問以你專業的角度，哪一隻其實不值再持有？小心臟已經受不了，虧損已超過一半快160萬元，現市值剩120萬元。三年了，沒有半點驚喜只是失望。

龔成︰

作為長綫的投資者，你不去看股價，等待成長，這個做法正確，不過，都要持續了解企業情況，如果企業核心性轉差，有可能要減持或賣出。

近年香港的股市同時受多個因素影響，如美國加息，中美關係，疫情等，令市場變得好波動。而作為長綫投資者，除左固守長綫持有優質股的做法。同時，你要審視這些衝擊，是否真的對這些優質股無影響。如果有核心性影響，我地就要調整策略。

除了質素要注意外，你的組合股票的數目偏少，有集中的風險，長遠建議100萬以下的組合維持在5-10隻；200萬則維持在10-15隻較爲合適。

不過，現時大市比較波動，你要留有適量的現金防守。同時，等大跌市出現時，可以用來掃貨。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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