【保險保障】友邦推新壽險　近4倍高槓桿人壽保障具市場競爭力

友邦香港宣布推出AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃，幫助高淨值客戶提前部署，讓財富傳承更具彈性。

計劃特設極具市場競爭力，接近4倍的高槓桿人壽保障，以相同保費，AIA「財富恆裕2．蔚」的客戶較市場上的同類型產品，可獲取更大保障額，更有效作財富傳承；而高達2,000萬美元的「預先核保選項」屬市場首創，客戶在成功投保首份保單後，於指定時間及在已預先批核的保額範圍內，可以簡化醫療核保程序，投保另一份甚至多份AIA「財富恆裕2．蔚」保單。

此外，計劃為客戶提供多個靈活選項，「精神上無行為能力選項」讓客戶可因應個人精神健康狀況，預先指定一位家庭成員作為代領人，代表客戶提取保單價值，以應付及保障家人各種經濟需要；而升級「身故賠償支付辦法」讓客戶能預先設定首次支付賠償日期、賠償金額及賠償方式，及早安心計劃財富分配，靈活穩妥安排傳承。

由即日起至2022年12月31日，客戶成功投保AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃，可享有一系列尊屬禮遇，包括保費折扣、簡易核保程序、放寬醫療核保要求、降低最低保額要求以及米芝蓮星級餐廳精緻晚餐體驗。

以受保人為50歲男性非吸煙者為例，投保AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃1,000萬美元保障額，整付保費為259.3萬美元，即槓桿接近4 倍。

AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃是一份保障受保人一生之終身分紅人壽保險產品，長遠累積財富，提供保證現金價值以及優厚的潛在回報（非保證紅利及分紅），投保只須繳付一次性保費，產品主要特色包括：

具市場競爭力接近4倍高 槓桿保障 ：以相同保費比較市場上同類型產品 ，AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃的客戶，可獲取更大保障額，人壽保障的槓桿更可接近4倍，甚具市場競爭力。

：以相同保費比較市場上同類型產品 ，AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃的客戶，可獲取更大保障額，人壽保障的槓桿更可接近4倍，甚具市場競爭力。 市場 首創 高達二千萬美元預先核保總額 ：計劃提供「預先核保選項」，滿足客戶預計在不久將來會有更大的人壽保障需要。客戶可在投保首份計劃時申請「預先核保選項」，並根據自定的人壽保障總額預先通過醫療核保程序，便可於36個月內通過簡易醫療核保，直接為同一受保人根據已預先批核的人壽保障總額，投保一份甚至多份AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃的新保單，預先核保總額最高可達2,000萬美元。

：計劃提供「預先核保選項」，滿足客戶預計在不久將來會有更大的人壽保障需要。客戶可在投保首份計劃時申請「預先核保選項」，並根據自定的人壽保障總額預先通過醫療核保程序，便可於36個月內通過簡易醫療核保，直接為同一受保人根據已預先批核的人壽保障總額，投保一份甚至多份AIA「財富恆裕2．蔚」壽險計劃的新保單，預先核保總額最高可達2,000萬美元。 「精神上無行為能力選項」 ：客戶可預先指定一位家庭成員為代領人，若客戶不幸被診斷為永久精神上無行為能力人士，該代領人可代表客戶提取指定百分比或全數的保單金額，以應急需。

：客戶可預先指定一位家庭成員為代領人，若客戶不幸被診斷為永久精神上無行為能力人士，該代領人可代表客戶提取指定百分比或全數的保單金額，以應急需。 升級「身故賠償支付辦法」：客戶除可預先選擇以一筆過或定期方式派發身故賠償予受益人外，更可預先決定首次派發賠償的日期，財富傳承更富彈性，靈活貼合個人需要。

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