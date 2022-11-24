科技公司現大型裁員潮 不要氣餒 做好5點把握機會

由於通脹持續的衝擊，生活成本提升，全球經濟不景，很多公司選擇裁員或減少招聘。大型科技公司相繼傳出裁員的消息，其中包括Meta解僱13%員工，Twitter解僱4400名合約員工，亞馬遜計劃解僱1萬名員工。對於被解僱的員工，在生活成本增加的同時失去工作收入，無疑是雙重打擊。不過不要灰心，這是重新審視自己職業目標，重新出發的好機會。



科技行業面臨前所未有的困境，根據MarketWhatch引述Challenger, Gray & Christmas數據今年已累積解僱59000名員工。



根據MarketWhatch引述招聘網站ZipRecruiter數據顯示，各科技公司從6月開始已經裁員，不過好消息是，其實在某些行業，勞動力短缺現象仍然存在。所以，不應放棄，重新思考自己的職業規劃和長期目標，做好計劃，調整自己，做好以下幾點重新出發。

1.是重新裝備自己的時候

ZipRecruiter的人事Dionello表示，對於最近幾個月失業的人而言，面臨最大的問題是，很難找到一份與之前工作差不多的新工作，包括工作崗位、職務及薪酬。雖然這段時間很困難，但我們應該將其視作一個調整和裝備自己的機會。



她還説道，那些幸運地拿到一筆遣散的費用的人，應該利用更多的時間去思考自己未來長期的職業目標。



2.考慮其他工作範疇

Dionello還説道，可以學習新的技能，將工作崗位的範疇擴大，這樣就可以涉及更大的範圍，也能增加成功應聘的機率。



Glassdoor首席經濟學家Aaron Terrazas 表示，目前在科技行業獲得類似的工作可能需要更長的時間，而且你可能會面臨激烈的競爭。因為最近的裁員同時，也釋放了很多有才華的人進入工作崗位。



ZipRecruiter的首席經濟學家Julia Pollak說道，其他行業需要能夠開發軟件和其他科技技能的人員，包括醫療保健、政府部門及教育行業。



3.人工不是唯一考慮

在這個艱難的時期，人工往往不是選擇某一個崗位的唯一考慮。醫療保險、強積金計劃、是否為混合工作模式等及其他工作與生活平衡的問題，都應納入考慮範圍。



對於剛剛開始工作的人，職業的長遠發展非常重要。如果在一間小型的公司工作，往往能夠接觸更多的業務，累積更多工作經驗。



4.開展自己的事業

全球疫情後，遠程工作模式變得更普遍，創業者無需租用辦公室，通過網絡就可以遠程招聘員工和開始工作。



Pollak説道，往往在最艱難的時候，就是很多有價值的初創公司出現的時候，因為在這個時候，陳舊的模式已經不能帶來收益，只有創造更新穎的創意及從第一天開始就盈利，才能在艱難的環境中求得生機。



不過其實不用作出太大的創新或改變，目標只是為了生存，做一個職業教練或私人健身教練都是好的選擇。



5.持簽證人士需更快找工作

由於在國外工作的人士存在簽證的逗留限制，應該儘快找到下一個工作。在尋找過程中要找到可以幫忙辦理簽證的公司，不要浪費時間在不能提供該服務的公司上。如果想自己創業的人士，就要馬上行動，咨詢移民相關部門，辦理相關手續。



最後，不應對於自己被裁員這件事有太多負面能量或質疑自己能力，最近科技公司的裁員很多都是因為公司和產品，並不是針對個人。如果將太多時間和情緒放在裁員的事情上，前路將會變得更難行。

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App