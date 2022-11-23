  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？

個人增值 17:04 2022/11/23

分享：

分享：

由於待遇良好及穩定性高，政府工的招聘申請一向都是競爭激烈。5大紀律部隊，包括警務處、入境處、海關、消防處及懲教處各職位的起薪點是如何，以及有甚麼入職條件？

■五大紀律部隊起薪點■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

警務處
據警務處網站顯示，警員的薪酬介乎每月26,845元至45,490元。督察／高級督察的薪酬則介乎48,255元至93,905元，學歷不同起薪點亦有不同。

體格方面，男性投考人身高最少1.63米及體重50公斤。女性投考人身高最少1.52米及體重42公斤。必須有良好視力，在不配戴矯視工具下，通過初步視力測試。

入境處
入境事助理員職位全年接受申請，屬紀律人員（員佐級）職位，薪酬介乎23,295元至32,710元。入境事務主任則屬紀律人員（主任級）職位，薪酬介乎42,415元至77,995元。申請人需具備一定的學歷要求及符合語文能力要求。另外亦要通過體能測驗。

海關
海關關員屬紀律人員（員佐級）職位，薪酬介乎23,625元至33,650元，須符合一定的學歷及語文能力要求，能操流利粵語，並通過體能測驗及視力測驗。海關督察則屬紀律人員（主任級）職位，薪酬介乎44,840至77,995元，視乎學歷起薪點會有所不同。

消防處
消防員（行動／海務）屬紀律人員（員佐級）職位，起薪點23,625元；消防隊目（控制）的起薪點則為34,605元。至於消防隊長則屬紀律人員（主任級）職位，起薪點為44,840至49,755元。要成為消防員必須通過適用於消防職系應徵者的體能測驗，以及消防模擬實際工作測驗。

懲教處
二級懲教助理月薪介乎22,325元至33,650元，懲教主任的月薪則由40,020至77,995元，兩者的起薪點均須視乎學歷而定。入職者須符合語文能力要求及體能測驗。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

牛市一旦重臨 請忘記FANNG股 睇實這3版塊
2022/11/21
牛市一旦重臨 請忘記FANNG股 睇實這3版塊
股神出手買台積電 一文睇清他為何買入？台積電走勢如何？香港散戶如何買台股？
2022/11/15
股神出手買台積電 一文睇清他為何買入？台積電走勢如何？香港散戶如何買台股？
誰說年輕人不懂投資? 花旗調查︰51%上半年錄正回報
2022/11/14
誰說年輕人不懂投資? 花旗調查︰51%上半年錄正回報
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
2022/11/10
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
70個企業家是如何被培養出來？ 父母驅使小孩「好奇心」的3大秘方
2022/11/08
70個企業家是如何被培養出來？ 父母驅使小孩「好奇心」的3大秘方
工種 罪案 香港經濟日報 香港 消防員 紀律部隊 政府工 海關 消防處 入境處

上一篇文章

【健康增值】 12%CEO曾有自殘或傷害他人念頭　將加入大辭職潮尋Work-life balance　

下一篇文章

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素 立即收看！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財加油站 - 財經KOL收佣推廣FTX遭狠批 4招分辨「專家」真偽
財經KOL收佣推廣FTX遭狠批 4招分辨「專家」真偽
【消費調查】手機相片像素容量大　調查：50% iPhone 14 Pro買家選擇256GB
【消費調查】手機相片像素容量大　調查：50% iPhone 14 Pro買家選擇256GB
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【世界盃2022】日清推期間限定5倍會員積分　掃杯麵杯蓋底即賺分換獎賞
【世界盃2022】日清推期間限定5倍會員積分　掃杯麵杯蓋底即賺分換獎賞
【名品攻略】Hermès預告2023年加價　即睇8大保值款式過去1年價格升幅　Picotin 22加幅達5%
【名品攻略】Hermès預告2023年加價　即睇8大保值款式過去1年價格升幅　Picotin 22加幅達5%
【環保有賞】 The Point會員　舉報垃圾黑點即獲1,250積分　積分可當現金使用
【環保有賞】 The Point會員　舉報垃圾黑點即獲1,250積分　積分可當現金使用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款