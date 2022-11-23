【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？

由於待遇良好及穩定性高，政府工的招聘申請一向都是競爭激烈。5大紀律部隊，包括警務處、入境處、海關、消防處及懲教處各職位的起薪點是如何，以及有甚麼入職條件？

■五大紀律部隊起薪點■

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警務處

據警務處網站顯示，警員的薪酬介乎每月26,845元至45,490元。督察／高級督察的薪酬則介乎48,255元至93,905元，學歷不同起薪點亦有不同。

體格方面，男性投考人身高最少1.63米及體重50公斤。女性投考人身高最少1.52米及體重42公斤。必須有良好視力，在不配戴矯視工具下，通過初步視力測試。

入境處

入境事助理員職位全年接受申請，屬紀律人員（員佐級）職位，薪酬介乎23,295元至32,710元。入境事務主任則屬紀律人員（主任級）職位，薪酬介乎42,415元至77,995元。申請人需具備一定的學歷要求及符合語文能力要求。另外亦要通過體能測驗。

海關

海關關員屬紀律人員（員佐級）職位，薪酬介乎23,625元至33,650元，須符合一定的學歷及語文能力要求，能操流利粵語，並通過體能測驗及視力測驗。海關督察則屬紀律人員（主任級）職位，薪酬介乎44,840至77,995元，視乎學歷起薪點會有所不同。

消防處

消防員（行動／海務）屬紀律人員（員佐級）職位，起薪點23,625元；消防隊目（控制）的起薪點則為34,605元。至於消防隊長則屬紀律人員（主任級）職位，起薪點為44,840至49,755元。要成為消防員必須通過適用於消防職系應徵者的體能測驗，以及消防模擬實際工作測驗。

懲教處

二級懲教助理月薪介乎22,325元至33,650元，懲教主任的月薪則由40,020至77,995元，兩者的起薪點均須視乎學歷而定。入職者須符合語文能力要求及體能測驗。

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