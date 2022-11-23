  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】 12%CEO曾有自殘或傷害他人念頭　將加入大辭職潮尋Work-life balance　

個人增值 17:33 2022/11/23

分享：

分享：

自疫情影響各國的經濟發展，不少商界領袖承受不少精神壓力。保柏環球今日發布了最新的環球高淨值人士健康狀況指數，探討年薪和可投資資產超過100萬英鎊（約940萬港元）的人士在未來12個月日常生活和工作時的健康狀況，以及將會遇到的挑戰。

最主要擔憂︰實現ESG目標

是次調查於2022年8月3日至9月7日進行，訪問了英國、美國、法國、阿聯酋、埃及、中國、香港和新加坡等８個國家和地區共2,439名高淨值人士。在香港共訪問403名高淨值人士，包括256名董事會成員和147名行政總裁。調查指，有66%的香港高淨值人士表示他們在過去12個月曾出現精神健康欠佳的徵狀。他們亦甚少關注相關問題或尋求支援，僅11%曾向醫生或心理健康專家尋求協助。 

當中指出最常見的問題包括情緒波動（11%）、決策困難（10%）、睡眠障礙（9%）和精神疲憊或倦怠（9%）。令人震驚的是，7%的高淨值人士曾出現自殘或傷害他人的念頭，高於去年調查所得的4.5%，而行政總裁的情况更嚴峻，這比率高達12%。他們的主要擔憂分別是實現ESG目標（37%）、平衡工作和私人時間（27%）以及面對經濟不確定性或衰退（25%）。 

    點擊圖片放大

大辭職潮、環球高管逃亡潮未結束

面對越來越大的壓力及精神健康警號，香港高淨值人士正加入大辭職潮以投放更多時間陪伴家人或朋友（17%）及保持心理健康（13%），預計將有大量的人離職和調職。他們正在尋找新機會，38%的高淨值人士計劃於明年作出工作調動（行政總裁：37%），包括轉職、減少工作時間、成為顧問或自由工作者、停工或退休。環球高層大離職潮亦預計將於全球各區出現，13%的行政總裁正計劃撤離香港，或遷移至另一個國家或城市（10%），以改善Work-life Balance。

85%CEO將為自己或家人　買額外私人醫療保障

在嚴峻的心理健康挑戰下，近半數（46%）的行政總裁表示希望公司增加支援身心健康的預算，預計未來12個月將平均花費約1,790萬港元（190萬英鎊）。除公司政策外，行政總裁亦計劃尋求保險公司的協助，大多數（85%）行政總裁計劃明年為自己或家人購買額外的私人醫療保障。他們希望個人醫療保險計劃的資源更多投放在預防疾病、維持或改善整體健康的範疇上（27%），以及同時覆蓋自己及家人（21%）。

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文
人才管理 管理技巧 行政管理 健康養生 健康問題 經濟 醫療保險 香港經濟日報 醫療保險 經濟衰退

上一篇文章

【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？

下一篇文章

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素 立即收看！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財加油站 - 財經KOL收佣推廣FTX遭狠批 4招分辨「專家」真偽
財經KOL收佣推廣FTX遭狠批 4招分辨「專家」真偽
【環保有賞】 The Point會員　舉報垃圾黑點即獲1,250積分　積分可當現金使用
【環保有賞】 The Point會員　舉報垃圾黑點即獲1,250積分　積分可當現金使用
【名品攻略】Hermès預告2023年加價　即睇8大保值款式過去1年價格升幅　Picotin 22加幅達5%
【名品攻略】Hermès預告2023年加價　即睇8大保值款式過去1年價格升幅　Picotin 22加幅達5%
【消費調查】手機相片像素容量大　調查：50% iPhone 14 Pro買家選擇256GB
【消費調查】手機相片像素容量大　調查：50% iPhone 14 Pro買家選擇256GB
【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？
【公務員】5大紀律部隊起薪點比較　各紀律部隊有咩入職要求？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款