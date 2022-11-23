【健康增值】 12%CEO曾有自殘或傷害他人念頭　將加入大辭職潮尋Work-life balance　

自疫情影響各國的經濟發展，不少商界領袖承受不少精神壓力。保柏環球今日發布了最新的環球高淨值人士健康狀況指數，探討年薪和可投資資產超過100萬英鎊（約940萬港元）的人士在未來12個月日常生活和工作時的健康狀況，以及將會遇到的挑戰。

最主要擔憂︰實現ESG目標

是次調查於2022年8月3日至9月7日進行，訪問了英國、美國、法國、阿聯酋、埃及、中國、香港和新加坡等８個國家和地區共2,439名高淨值人士。在香港共訪問403名高淨值人士，包括256名董事會成員和147名行政總裁。調查指，有66%的香港高淨值人士表示他們在過去12個月曾出現精神健康欠佳的徵狀。他們亦甚少關注相關問題或尋求支援，僅11%曾向醫生或心理健康專家尋求協助。

當中指出最常見的問題包括情緒波動（11%）、決策困難（10%）、睡眠障礙（9%）和精神疲憊或倦怠（9%）。令人震驚的是，7%的高淨值人士曾出現自殘或傷害他人的念頭，高於去年調查所得的4.5%，而行政總裁的情况更嚴峻，這比率高達12%。他們的主要擔憂分別是實現ESG目標（37%）、平衡工作和私人時間（27%）以及面對經濟不確定性或衰退（25%）。

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大辭職潮、環球高管逃亡潮未結束

面對越來越大的壓力及精神健康警號，香港高淨值人士正加入大辭職潮以投放更多時間陪伴家人或朋友（17%）及保持心理健康（13%），預計將有大量的人離職和調職。他們正在尋找新機會，38%的高淨值人士計劃於明年作出工作調動（行政總裁：37%），包括轉職、減少工作時間、成為顧問或自由工作者、停工或退休。環球高層大離職潮亦預計將於全球各區出現，13%的行政總裁正計劃撤離香港，或遷移至另一個國家或城市（10%），以改善Work-life Balance。

85%CEO將為自己或家人 買額外私人醫療保障

在嚴峻的心理健康挑戰下，近半數（46%）的行政總裁表示希望公司增加支援身心健康的預算，預計未來12個月將平均花費約1,790萬港元（190萬英鎊）。除公司政策外，行政總裁亦計劃尋求保險公司的協助，大多數（85%）行政總裁計劃明年為自己或家人購買額外的私人醫療保障。他們希望個人醫療保險計劃的資源更多投放在預防疾病、維持或改善整體健康的範疇上（27%），以及同時覆蓋自己及家人（21%）。

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責任編輯：區祖飛

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