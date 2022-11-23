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【消費調查】手機相片像素容量大　調查：50% iPhone 14 Pro買家選擇256GB

個人增值 14:19 2022/11/23

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蘋果手機iPhone是不少人購買智能電話的首選品牌之一，隨住Apple每年的新產品發布會，其款式和型號都不斷更新，受不少「果迷」追捧。到底在眾多手機款式和型號中，哪一款最受「果迷」喜歡呢？

iPhone 14型號佔美國總銷量21%

美國消費者研究組織Consumer Intelligence Research Partners（CIRP）近日發布了有關美國消費者購買iPhone的消費傾向，當中指出，有近50%的iPhone 14 Pro買家選擇購買256GB，主要因為儲存像素較高的相片和影片。CIRP的報告是根據蘋果在第四個財季後即9月下旬和10月初作分析，報告包含了消費者在此季度的消費情況，當中有最新的iPhone 14的3大機款的在首3星期的銷售情況，包括iPhone 14、iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max合計佔美國總銷量21%，情況是高於2021年9月推出的4堤iPhone 13的銷售額，當時iPhone 13的銷售額為16%。

不過報告亦指，即使iPhone 14在9月份推出後，其他13款的iPhone手機同樣熱賣，例如iPhone 13的銷售額達15%，而iPhone 13 mini手機尺寸相對小的都有4%的銷售額。不過iPhone 12 mini型號的表現則是最差，只有1%的銷售額。

一張4800萬像相片　佔75MB

除此之外，在科技的進步下大眾對相片或影片的像素清晰度有更言的需求和要求，以致追求更大容量的手機，以儲存這些檔案。研究指，使用 iPhone 14 Pro 拍攝的單張4800萬像ProRAW相片有機會產生75MB的文件，數據指在2021年有60%的iPhone 13 Pro買家選擇了128GB型號，而在今年，有50%的消費者則選擇了有256GB內部存儲量的iPhone 14 Pro型號。CIRP表示，對於iPhone 14型號大多數客戶都為了有更大的存儲容量而付更高的價錢。

責任編輯：區祖飛

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