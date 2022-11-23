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挪亞方舟聖誕呈獻 「閃爍星幻大冒險」 聖誕市集/觀星住宿/燒烤盛薈

精明消費 17:30 2022/11/23

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適逢近期大眾對宇宙探索的熱潮愈趨熾熱，向來「寓教於樂」的香港挪亞方舟，於今年聖誕特意呈獻「閃爍星幻大冒險」，由2022年12月17日至2023年1月2日期間 (逢星期六、日及公眾假期)，帶來一連串驚喜體驗，讓孩童投入浩瀚銀河，踏上太空探索之旅。

寓教於樂
活動期間，小朋友將穿越銀河系星光隧道，並在模擬太空人帶領下，探索宇宙小知識，近距離觀賞全港歷來展出最大型太空隕石之一，兼親手觸摸小隕石。同時，小朋友更可發揮創意小宇宙，與爸媽一同親手製作充滿夢幻感的星球狀棒棒糖，拼砌星空主題積木模型等。

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詳情可參閲：按此

冬日創意市集
除了一起探索星際領域，在指定日子，大小朋友更可逛逛「冬日創意市集」，為自己及摯愛尋覓窩心又驚喜的節慶禮物。 市集由香港基督少年軍協辦，免費入場。於12月24日至1月2日(逢星期六、日及公眾假期) 舉行，包羅各式滿載創意及冬日情懷的藝文精品、手工美食及生活用品等。漫遊其中，於一眾本地創意品牌中發掘心水寶物，細意為自己及摯愛尋覓窩心節慶驚喜。

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專人帶領戶外探索漫天星宿
挪亞方舟度假酒店亦打造星級住宿體驗，除繼續設有「宇宙漫遊記」主題房，更首度推出「閃爍觀星體驗饗樂住宿套票」，讓住客在創星滙（香港）OASA團隊帶領下，走進大自然盡情探索漫天星宿， 辨識行星、亮星及星座，揭開宇宙奧秘。

此外，酒店推出星幻主題特級美饌，包括「閃爍星語海景下午茶」、「閃爍佳節樂饗自助餐」及「Chill饗海景燒烤盛薈」，以璀璨佳餚來迎接冬日假期。

活動期間特設門票買2送1優惠，而每購買兩張門票可獲贈10張遊戲券。

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 活動詳情

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「挪亞方舟度假酒店」網站預訂：按此
「閃爍星語海景下午茶」詳細餐單：按此
「閃爍佳節樂饗自助餐」詳細餐單：按此
「Chill饗海景燒烤盛薈」詳細餐單：按此

 

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