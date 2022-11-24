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Black Diamond戶外用品開倉特賣 低至3折  感恩節買滿$500 送芝士蛋糕禮券

精明消費 07:30 2022/11/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Black Diamond：戶外用品開倉特賣 低至3折 

天氣涼爽，最適合進行戶外運動。即日起至11月28日，在海港城舉行Black Diamond戶外用品開倉特賣，還有Coupon送給大家。

時間: 11月24日 - 11月27日  11:00-20:00 , 11月28日  11:00-18:00
地址:尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓海港城 BAZAAR
(廣東道入口：於Versace旁(即H&M對面)，乘升降機直達5樓)
(商場入口：於2227號鋪側)

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2.芝樂坊：感恩節 買滿500元送芝士蛋糕禮券

為慶祝一年一度的Thanksgiving Day感恩節，由即日起至11月27日，到The Cheesecake Factory餐廳消費滿500元，即可獲贈「芝你心意」芝士蛋糕禮券一張。

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3.Dyson：Black Friday優惠高達68折 吸塵機節省逾兩千

Black Friday將至，即日起至25日期間Dyson推出三日限定Black Friday驚喜優惠，特選產品低至68折，於特定購物黃金時段買兩件或以上再輸入優惠碼更可額外減500元；用埋快閃折上折優惠更加係抵上加抵！

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撰文：hket小編

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【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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