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【環保有賞】 The Point會員　舉報垃圾黑點即獲1,250積分　積分可當現金使用

個人增值 18:17 2022/11/22

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近年各企業大力推動綠色概念和環保訊息，新地The Point會員計劃與「山•灘拯救隊」推積分獎勵計劃。會員只要日後舉報垃圾黑點、組織及參與山灘清潔活動，即可賺取和兌換The Point積分，於25個新地商場、逾2,000間商戶使用。

參與或組織山灘清潔活動　可獲2,500以上積分

由即日起，The Point會員登陸「山•灘拯救隊」手機應用程式，在程式內綁定The Point會員帳號後，即可獲贈2,500 The Point積分，之後每次透過「山•灘拯救隊」手機應用程式舉報垃圾黑點、參與或組織山灘清潔活動，更可自動換取The Point積分。舉報垃圾黑點可獲1,250 The Point積分，參與山灘清潔活動可獲2,500 The Point積分，組織山灘清潔活動更可獲12,500 The Point積分（12,500 The Point積分相等於$50 Point Dollar），可在新地旗下25個商場當作現金使用。 

為鼓勵更多市民尤其年輕人參與相關活動及下載程式，「山‧灘拯救隊」舉辦了一系列活動加強公眾教育，包括於11月舉辦三場「動物明星」應援團，針對馬蹄蟹、金裳鳳蝶和管海馬三種受關注物種，持續在山灘進行清潔行動，保育牠們的棲息地。此外，新地主要商場在11月舉行快閃攤位活動，吸引更多有志之士加入「拯救」大軍行列，共創美好環境。 

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責任編輯：區祖飛

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