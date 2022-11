【環保有賞】 The Point會員　舉報垃圾黑點即獲1,250積分　積分可當現金使用

近年各企業大力推動綠色概念和環保訊息,新地The Point會員計劃與「山•灘拯救隊」推積分獎勵計劃。會員只要日後舉報垃圾黑點、組織及參與山灘清潔活動,即可賺取和兌換The Point積分,於25個新地商場、逾2,000間商戶使用。

參與或組織山灘清潔活動 可獲2,500以上積分

由即日起,The Point會員登陸「山•灘拯救隊」手機應用程式,在程式內綁定The Point會員帳號後,即可獲贈2,500 The Point積分,之後每次透過「山•灘拯救隊」手機應用程式舉報垃圾黑點、參與或組織山灘清潔活動,更可自動換取The Point積分。舉報垃圾黑點可獲1,250 The Point積分,參與山灘清潔活動可獲2,500 The Point積分,組織山灘清潔活動更可獲12,500 The Point積分(12,500 The Point積分相等於$50 Point Dollar),可在新地旗下25個商場當作現金使用。

為鼓勵更多市民尤其年輕人參與相關活動及下載程式,「山‧灘拯救隊」舉辦了一系列活動加強公眾教育,包括於11月舉辦三場「動物明星」應援團,針對馬蹄蟹、金裳鳳蝶和管海馬三種受關注物種,持續在山灘進行清潔行動,保育牠們的棲息地。此外,新地主要商場在11月舉行快閃攤位活動,吸引更多有志之士加入「拯救」大軍行列,共創美好環境。

