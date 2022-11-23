寵物食品市場快速興起 市場規模逾1000億元 貓食品增長空間最大

德勤中國的報告指出，獨居人口增加、消費意願提升、行銷傳播革新多輪驅動下，中國進入「它」經濟時代，預計寵物食品市場規模持續攀高，至2026年將達 1,140億元。

德勤中國指，受惠於老齡和獨居人口增加、寵物主消費意願提升及營銷傳播革新等因素推動，預計中國寵物食品市場未來五年CAGR達17%，至2026年市場規模將達1,140億元。目前國內寵物貓狗數量已接近2億隻，養寵家庭滲透率上升至25%，然而和歐美市場相比，仍有一定增長空間。寵物主也呈現年輕化分佈，80 後、90 後將成為寵物食品消費主力。

報告指，由於城市生活節奏快、居住面積小、城市內對養狗有嚴格的限制等因素，貓數量快速增長，未來貓食品前景廣闊，2016-2021年貓食品市場規模的年均複合增長率（CAGR）達30%，而狗食品的年均複合增長率為20%，未來貓食品市場的增長亦有望持續高於狗食品市場。

養寵家庭滲透率25% 落後歐美

德勤亞太消費品及零售行業主管合夥人張天兵表示，疫情帶動了養寵需求的增長，也促使電商渠道加速滲透。隨著科學養寵觀念普及，產品變得更多元化，適配不同年齡段的定制糧將成趨勢。注重性價比的經濟型寵物食品和關注科學配方的高端型將佔據市場主流。借助中國在寵物食品的供應鏈優勢，各類品牌商加大投入，相信寵物食品行業的明天必將更加百花齊放。

數碼化浪潮下，去年電商渠道佔寵物食品市場比率進一步升至61%，達到312億元，預計到2026年更會攀升至72%。線下渠道方面，寵物門店和寵物醫院的市場佔比分別為23%和9%，預計兩者未來五年門店數量將以4-8%增長。

國產品牌崛起 紛紛獲投融資

目前，寵物食品以供應高端型產品的進口品牌穩居首位，佔2020年交易總額的 44%。隨著越來越多國產品牌崛起，現時經濟型產品主要由國產品牌供應，佔總額約33%。相比海外企業傾向採用多品牌戰略及強調品牌專業性，國內企業傾向採取單一品牌戰略，以爆款產品打響知名度，後拓展產品種類，通過供應鏈優勢及高性價比贏取消費者認可。



報告指出，基於寵物經濟大熱的背景，資本自2019 年起紛紛入局，去年寵物食品市場錄得約30宗投融資，累計融資金額超百億人民幣。單是今年首7個月，相關投資金額更已達到21.5億元。

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