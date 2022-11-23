財經KOL收佣推廣FTX遭狠批 4招分辨「專家」真偽

幾日前，加密貨幣交易所FTX申請破產保護，逾百萬名投資者所存放的資產被凍結。近日，更有網民批評眾多金融KOL收取FTX佣金在YouTube上幫助推廣，間接性造成投資者的資金損失。所以，應該理性看待金融KOL在網絡上推介的產品，在購買之前應自行先查找相關資料，確保可行再考慮買入，否則只會增加資金損失風險。



大家在聽取他人建議購買任何金融產品或任何情況購買之前，應該首先留意以下4點：

1.避免被演算法蒙蔽

眾所周知，現在不同的社交平台都具備強大的數據演算法，能根據使用者的搜尋記錄來推介更多相似的内容。如果你對某種内容感興趣，社交平台就會不斷推送相關的内容供查看。例如，剛好在搜索「加密貨幣」，必然會出現各種推介相關產品的視頻，這時候自己的濃厚興趣加上各位KOL的完美説辭，很容易就跌入投資陷阱，從而造成損失。



2.是否很多KOL同時推薦？

當某一種金融產品很多人同時推薦時，就會留意是否存在植入廣告的嫌疑。就像本次多位KOL收錢推介FTX一事，很多KOL都與FTX達成合作關係，在自己作品推薦完後收取佣金，並且如果有粉絲去平台成功開戶，該KOL也能分得一定佣金。因此，如果很多KOL同時推薦某一產品或某一平台時，應多加留意，很有可能只是廣告合作，並不能説明產品極具投資價值。



3.獨立思考 多看新聞

投資者最重要是養成獨立思考的能力和獲取信息的能力。投資是建立在龐大的消息基礎上，很多投資成功的人士就是利用人與人之間存在的「信息差」，如果能得知比其他人更多的消息，對自己的投資就有更多好處。在獲取眾多良莠不齊的信息之後，要學會獨自思考和判斷，切忌頭腦發熱而衝動決定。



4.天下沒有免費的午餐

永遠記得天下沒有免費的午餐，不要總是期許能得到著數，如果遇到非常著數的事情，很有可能有人想搵你著數。



例如前不久的「微信女」事件，很多騙徒通過微信、Whatsapp、Telegram和Facebook等各類通訊軟件主動結識股民，通常會以年輕女性的相片作為頭像，不過背後十有八九都是男性。這些人大部分是細價股莊家或股東，因股票低迷，成交乏力，需有人接棒。於是，這些騙徒首先通過建立朋友關係取得股民信任，推薦一些正常的股票，讓股民賺到甜頭，最後推薦劣質股，從而成功散貨。



不應輕信所謂的推薦，試想，如果是真正有價值的内幕消息，又怎會輕易流傳？

責任編輯：梁政琪

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