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【世界盃2022】日清推期間限定5倍會員積分　掃杯麵杯蓋底即賺分換獎賞

個人增值 17:46 2022/11/22

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日清食品有限公司 （01475） 今年7月推出全新會員計劃「日清食品體驗館」，供會員以積分換領，大受一眾品牌粉絲歡迎。日清為回饋會員們的熱烈支持，將推出期間限定推廣活動，讓會員輕鬆賺取更多積分，換取心水精品。

迎接足球狂熱　賺5倍會員積分

日清指，適逢國際足球賽事即將舉行，足球熱潮一觸即發，由即日起至12月22日期間，「日清食品體驗館」推出期間限定推廣活動。會員凡於推廣活動期間以「日清食品體驗館」WeChat小程式掃描任何普通或迷你合味道杯麵的W型杯蓋底之二維碼，即可獲5倍會員積分。

此外，會員亦可繼續透過小程式完成各項積分賺取項目，包括每日簽到、分享至朋友圈、到合味道紀念館香港打卡等，賺取更多積分。於會籍有效期內累積達指定積分，更可提升會員等級，加倍賺取合味道等指定產品之積分。有興趣可按此了解更多詳情。

掃描二維碼　即賺分換獎賞

「日清食品體驗館」提供一系列最新品牌動態、尊享禮遇、精彩獎賞及互動遊戲。顧客通過「日清食品體驗館」WeChat小程式登記成為會員，然後掃描合味道杯麵杯蓋底的二維碼，即可賺取積分換領豐富獎賞。「日清食品體驗館」推出二多款設計精美實用的家居生活精品，包括餐具及小型家具等。

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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