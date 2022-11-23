Y-3二十周夥拍板仔品牌PALACE　傳奇球施丹上陣成潮牌代言

日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）與adidas合作推出運動服品牌Y-3的原因，全因他2002年前在街上看到當時的年輕人所穿的運動服難看到不得了，於是誓要為運動服帶來時尚革命。轉眼間Y-3踏入20周年，雖然海外沒有任何大型的慶祝活動，但刻下與PALACE合作都可說是一次意外的結合呢﹗

▲ Y-3與PALACE合作，廣告宣傳上自然是找來兩方在不同界別上的精英，Y-3派出傳奇足球員施丹（左），PALACE找來滑板界傳奇人物Lucas Puig（右）齊齊上陣。（白色/藍色track top 各$2,990、白色/藍色運動褲各 $2,790/圖片品牌提供）

▲ Y-3與PALACE合作，廣告宣傳上自然是找來兩方在不同界別上的精英，Y-3派出傳奇足球員施丹（右），PALACE找來滑板界傳奇人物Lucas Puig（左）齊齊上陣。（白色/藍色track top 各$2,990、白色/藍色運動褲各 $2,790/圖片品牌提供）

雖說兩個品牌合作的聯乘系列已經開到荼蘼，但似乎時裝品牌每將這一招使出都仍然會招來一定收視率，因此，最後的結果成功與否，還有依賴合作對象是吾吾叫人覺得有驚喜，而且產品的質素和款式是否會令到大家禁不住掏腰包。

這一次Y-3選擇與來自英國的「板仔」品牌PALACE結盟，其實背後都可以說是為品牌的20周年來個總結，究竟一個英國品牌如何處理一個以日本人「?fit」的運動品牌呢？

▲ 白色印上玫瑰花圖案的YUUTO球鞋，是初代Yohji Yamamoto和adidas合作的成果，如今重新推出，鞋身設計在今天來看並不過時，帶有橡膠鎖的織物鞋面、隱蔽的內藏鞋帶和adiPRENE鞋底，並以聯合品牌Palace和Y-3的細節設計為標誌，帶來極高的辨識度。（各 $4,290/圖片品牌提供）

▲ 可雙面穿著的souvenir jacket，外套背後刺繡上3方名字、富士山和獅子圖案。（$6,990/圖片品牌提供）

▲ 可雙面穿著的souvenir jacket，外套背後刺繡上3方名字、富士山和獅子圖案。（$6,990/圖片品牌提供）

答案非常簡單，大概就是以「不變應萬變」，整個聯乘系列都是大家耳熟能詳得很的項目，例如必然出現的3間track top、運動褲和tee等，加上剪裁上沒有太大幅度改動，感覺略見失色。

▲ 可雙面穿著的souvenir jacket，外套背後刺繡上3方名字、富士山和獅子圖案。（$6,990/圖片品牌提供）

▲ 既然找來施丹作為代言，又怎會少了足球球衣？（球衣 $1,690、足球 $1,690/圖片品牌提供）

不過，要找Yohji式的細節不是沒有，例如track top背後印上玫瑰花花圖案。另外每一位「日本通」都會懂得的souvenir jacket，背後刺繡上Yohji、Y-3、PALACE三方名字和獅子的刺繡，都可以說是該系列的亮點作品。

▲ 配飾以帽子佔大部分，袋子只有這個銀色的X Body bag。（$2,790/圖片品牌提供）

但要數到最值得擁有的，則一定是重新發行的一對在鞋面上印上紅色玫瑰花圖案的YUUTO球鞋，這一對玫瑰花版本最早出現於2001年，Yohji Yamamoto首次與adidas結緣的秋冬女裝系列身上，當時只推出了黑色和白色，自此以後絕跡市場﹗今次玫瑰花版本再次盛放，雖然獨欠了最討好的黑色，而且鞋面改用絹面代替皮革，但作為Y-3「20周年：重塑」以聯乘系列作總結，都可以說是合格有餘。

產品查詢：2730 7115

備註：該系列只在尖沙咀海港城專門店獨家發售