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5厘何處尋？活期存款月月增息 工銀最高6厘 大新存1年逾5厘

收息攻略 14:50 2023/02/13

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（2月13日新增工銀亞洲6厘的資訊）

踏入2023年，雖然不少銀行都降低了定期存款的年利率，但高息活期的優惠仍然延續，且帶來不少驚喜，定存消失了的5厘，可在高息活期推廣中尋找得到，而且有銀行更不只是個別月份有5厘，而是直至2024年1月都有5厘高息。

由於這些活期存款都較靈活，綜合息口及鎖定期等因素，目前做高息活期也是一個不錯的選擇。

渣打馬拉松、星展e$aver、建行月月增息及信銀大富翁等，雖然都較1月份的息口有調整，但個別月份仍有5厘高息，最高年利率達7.28厘。至於大新銀行的出糧戶口優惠，更是未來1年都有5厘。這類活期儲蓄戶口，多數採用利息遞增的玩法，究竟詳細如何能拿到高息？有沒有魔鬼細節？以下逐一拆解。

銀行活期儲蓄戶口推廣

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工銀美元存款達6厘
享受高息時間有限

工銀亞洲的「活期寶」登記期至2月28日，留意6厘只限美元，如果是港元則為最高4.8厘。這項產品採月月增息的玩法，同時採用基本年利率加額外年利率的做法，按照目前港元/美元的儲蓄存款牌價，加上額外年利率。

留意存入新資金的首個月，港元及美元的年利率分別都是1.5厘，第二個月港元是2.5厘，美元是3厘。第61日至優惠期完結(4月30日)，港元是4.8厘，美元則為6厘。換句話說，若現在開立，能夠享用第三階段高息的日子並不多。

渣打馬拉松 較以住跑得更遠
最高4.5厘  延長派息月數

「渣打馬拉松」活期存款優惠，在2月份雖然略有減息，由上月的最高5.2厘，減至最高4.5厘，但這個馬拉松較以往跑得更遠，3個階段合共的存款期拉長了。上月做這優惠，原本3個階段合共去到5月初，即總共約4個月。但如果本月做這優惠，3個階段合共去到7月初，拉長至約5個月。如果5個月平均，粗略估計期內平均年利率約3.3厘左右。

星展e$aver  3個月都有5厘較定存高

許多高息活期採利率遞增的做法，但星展e$aver是3個月的年利率都一致，最高有5厘，但需為500萬元或以上新資金，如果是100萬元以上，為4.6厘，20萬元至100萬元以下則為4.3厘。不過，即使是4.3厘，相比星展本身提供的3個月港元定期3.4厘都要高。

建行月月增息  息率企硬不減

建行亞洲的月月增息戶口，高息優惠分4個月，每月較前一個月都有息加。而2月份的最新優惠顯示，4個階段的息率都與1月份一致。港元部分的第一個月為3厘，第二個月為4厘，第三個月5厘，第四個月5.5厘，4個月平均計算約4.375厘。

對比該行定存部分持續減息，「月月增息」計劃維持高息不變，確是難得，而且若持有月月增息戶口，做1星期外幣定存有高達15厘高息，是全城最高的外幣短存息口。

大新出糧戶  全年都有5厘以上

今次本文新增這個大新銀行「360°易出糧服務」，如果持有該行VIP i-Account綜合理財戶口，又登記出糧服務，存款金額達80萬元，有額外活期存款年利率5厘，直至2024年1月31日。

目前該行的基本活期存款年利率為0.625厘，即合共有5.625厘。

不過別以為這5.625厘是手到拿來，你不單需要為新的理財客戶，也要每月做各種任務，例如要做最少5000元證券交易等等。這和花旗的Citi利息Booster（做齊任務有2.4厘活期年利率）的玩法相似，是想增加客戶使用銀行內的不同服務。

信銀大富翁存款  最高7.28厘

活期存款優惠當中，仍以信銀的大富翁存款最高息，最後一個階段的年利率達7.28厘，維持此前水平。而前兩個階段的年利率都較上月有所下調，以新客戶而言，分別為1.48厘及1.88厘。3個月階段平均由逾4厘，減至約3厘水平，減幅算是與定期存款看齊。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高，例如星展3個月平均最高5厘，大新1年有逾5厘，都比市場上的定存更高息；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

留意魔鬼細節
利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如信銀的7.28厘，幾個月平均下來，大約便是3厘左右。所以讀者不要單看宣傳標題，便以為全期都有7.28厘。不過，對於具有彈性的活期儲蓄戶口而言，有3厘算是很高了。渣打的「馬拉松活期存款」及建行亞洲的「月月增息儲蓄戶口」，也是利率遞增的方式。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

 

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