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高息活期存款｜5.5厘繼續有　做齊任務有5厘年利率｜2月份優惠一文看清

收息攻略 17:30 2024/02/06

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活期存款仍有不少高達5厘年利率，臨近月底，這些優惠大多快將到期，下一個月或有機會再減，是時候趁高息期繼續玩。

踏入2024年，無論定期或活期存款都面臨減息潮，但活期存款仍有不少高達5厘年利率。這類活期存款部分是「利率逐月遞增」，部分則是「做任務賺額外年利率」，本文盤點約10大銀行的高息活期優惠。

  • 星展e$aver美元部分年利率有高達5.5厘，港元最高5厘。
  • 虛銀ZA Bank新春推「錢罌」活動，做齊任務有4厘。
  • 恒生銀行再推高息優惠，港元部分最高4.38厘。

踏入2月份，信銀國際的「大富翁存款」、渣打「馬拉松存款」及建行亞洲的「月月增息」，無可避免都下調了息率。

以下是每間銀行的詳細玩法︰

開戶就有4厘

創興銀行是少數沒太多任務要做的銀行，只要是全新理財客戶，就有額外3.8厘年利率，連同基本年利率合共逾4厘，適用於首3個月、及首20萬元存款。

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完成任務賺額外年利率

  • 恒生銀行4.38厘　任務︰金額有增長

恒生銀行去年曾推出高達單月8厘的活期存款優惠，2024年捲土重來，雖然年利率減至5厘以下，但在大行之中仍屬難得。

特選客戶的任務是維持指定合資格增長金額，客戶需要在1月或2月維持指定合資格增長金額（港元部分最少5萬元），就有4.2厘活期年利率，若在這2個月都有增長金額，即1月增長5萬元後，2月再增長5萬元，就會再多0.18厘，年利率達4.38厘。

美元部分更高息，若2個月都有維持1萬美元的增長金額，則最高儲蓄年利率達4.98厘。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

  • 大新銀行5.375厘　任務︰出糧戶口、股票買賣等

大新銀行有針對支票戶口的「360易出糧」活期存款優惠，額外年利率的限期為6月30日，額外年利率最高可達到4.5厘！計及基本儲蓄年利率0.875厘，即至6月都有可能鎖定5.375厘的高息活期。

不過要留意，這5厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

  • 星展e$aver平均5厘　任務︰全新客戶、出糧戶口

星展銀行e$aver的年利率在新一年繼續有高息，若屬全新或晉升至豐盛理財的客戶，20萬元新資金，港元部分有4.5厘，出糧戶口額外多0.5厘，即最高達5厘；美元部分則基本有5厘，出糧戶口5.5厘。

星展現在開立此優惠，可享高息期至4月底，即3個月都有高達5厘。

  • ZA Bank單月4厘

虛擬銀行ZA Bank也用此玩法吸客，其本金上限為50萬元。但要完成一系列的任務才能享有高息，而且每月的任務都有不同。例如本月的任務是要用該行帳戶繳費、兌換外幣、消費等等。

 

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港元定期存款︰6厘新高速賺$1,500｜做定存送iPhone 15 Pro Max｜2月份港元定存新趨勢

利率每月遞增

  • 渣打單月最高5.8厘


「渣打馬拉松」活期存款優惠，玩法是利率每月遞增，2月份的優惠向下調整，港元部分最高減至5.8厘，第一階段及第二階段分別為3厘及3.3厘，整體拉勻而言，接近5個月的存期，平均年利率約3.6厘。

  • 建行單月最高5厘

建行亞洲更新「月月增息」優惠，優惠暫時去到2月21日。

上月中更新後，這項優惠減了息，第一個月2.5厘，第二、第三及第四個月分別為3厘、3.5厘及5厘，4個月合計，年利率由此前平均約4.75厘，大幅降至3.5厘左右。

  • 信銀國際單月最高7.28厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而2月份再減了息，登記日至3月底有2.3厘，4月有4.1厘，5月份維持有7.28厘。約4個月平均年利率約4厘。

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ET至高息
定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2024年2月6日

責任編輯︰廖毅然

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