高息活期存款｜無任務6.88厘、單月最高7.28厘｜3月份優惠更新

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定期存款｜4個月4.6厘新高 收息逾$12,000｜3個月6厘年利率 被動收入不求人
踏入2024年，無論定期或活期存款都面臨減息潮，但活期存款仍有不少高達4-5厘年利率。
這類活期存款部分是「利率逐月遞增」，部分則是「做任務賺額外年利率」，本文介紹3月份最新優惠。
3月份最新高息活期存款優惠︰
|6款高息活期介紹
|銀行
|最高年利率
|詳情
|增長金額要求
|其他任務要求
|信銀國際
|7.28厘（港元）
|月月增息，6月份單月7.28厘
|1萬港元
|/
|星展銀行
|5.4厘（美元）
|固定年利率至5月底
|新資金最少20萬港元
|需為全新豐盛理財客戶；
按揭客戶額外多0.5厘
|渣打銀行
|5.0厘（港元/美元）
|首兩階段美元較高息；
第三階段均為5.0厘
|新資金1萬港元
|/
|建行亞洲
|5.0厘（港元/美元）
|首3個月美元較高息；第四個月均為5.0厘
|新資金5萬港元
|/
|眾安銀行
|4.0厘（港元）
|做任務以累積最多4厘年利率
|/
|要做齊入錢、消費、交賬單等任務
|匯立銀行
|3.75厘（港元）
|上限50萬元，3個月固定高息利率
|/
|需提取Tesla貸款
以下是每間銀行的詳細玩法︰
開戶就有獎賞
虛銀一向以高息為佋來以搶客，天星銀行指出，2023年12月7日成功開戶，首5萬港元餘額，活期年利率6.88厘，5萬元至30萬元也有3.1厘，無任務可收息。不過需留意，優惠期只限開戶起計30日內。
創興銀行是少數沒太多任務要做的銀行，只要是全新理財客戶，就有額外3.8厘年利率，連同基本年利率合共逾4厘，適用於首3個月、及首20萬元存款。
平安壹賬通銀行開戶後，會有2厘存款基本年利率，毋須手續費及最低結餘要求，存款不設上限。若以無任務、無上限、無時限而言，這是全港最高的活期息。不過要留意，該行會不時調整年利率。
完成任務賺額外年利率
星展銀行e$aver的年利率在新一年繼續有高息，若屬全新或晉升至豐盛理財的客戶，20萬元新資金，港元部分有4.3厘，出糧戶口額外多0.5厘，即最高達5厘；美元部分則基本有4.9厘，出糧戶口5.4厘。
星展現在開立此優惠，可享高息期至5月底，即3個月都有高達5厘。
至於現有客戶也有逾4厘，但優惠暫時已經結束。
虛擬銀行ZA Bank上月推出的「錢罌」，3月份繼續有。年利率最高有4厘，本金上限為50萬元，但要完成一系列的任務才能享有高息，而且每月的任務可能會有不同。例如本月的任務是要用該行帳戶繳費、兌換外幣、消費等等，所能賺取的額外年利率，較2月份有所修改，讀者要留意各項任務能賺取的利息。
大新銀行有針對支票戶口的「360易出糧」活期存款優惠，額外年利率的限期為6月30日，額外年利率最高可達到4.5厘！計及基本儲蓄年利率0.875厘，即至6月都有可能鎖定5.375厘的高息活期。
不過要留意，這5厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。
利率每月遞增
「渣打馬拉松」活期存款優惠，玩法是利率每月遞增，3月份的優惠，第一及第二階段年利率都加了，但第三階段由5.8厘減至5厘，整體拉勻而言，接近4個月的存期，平均年利率約3.8厘，與此一個月相若。
建行亞洲更新「月月增息」優惠，優惠暫時去到3月13日。
此前更新後，這項優惠減了息，第一個月2.5厘，第二、第三及第四個月分別為3厘、3.5厘及5厘，4個月合計，年利率由此前平均約4.75厘，大幅降至3.5厘左右。
信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而3月份再減了息，登記日至4月底有2.1厘，5月有4厘，6月份維持有7.28厘。約4個月平均年利率同樣是約3.8厘。
比定期存款更高息、更靈活
雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。
利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低
綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。
存入資金有限期 戶口不能作其他用途
這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。
如中途提款 還能享有高息嗎？
部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。
本文最後更新日期︰2024年3月4日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息